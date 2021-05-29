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29 Mayıs 2021 Cumartesi 11:30:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2021 Cumartesi 11:30:00

'Okulları kademeli açabiliriz'

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'Okullar il bazında kademeli açılabilir' Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Mustafa Necmi İlhan, düşük riskli illerde haziran sonuna kadar yüz yüze eğitim yapılabileceğini söyledi.

Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, okulların yüz yüze eğitime başlama kararını değerlendirdi. İlhan, "İlk ve orta okul grubunda yüz yüze eğitim-öğretimin öğrencilere çok daha fazla katkı sağladığı aşikar" diyerek şöyle devam etti: "Milli Eğitim Bakanlığınca, 1 Haziran'da tekrar bir değerlendirme yapılacağı bilgisi verilmişti. Benim kişisel kanaatim, eğer vakalar belli bir seviyede giderse özellikle riskli olmayan illerimiz başta olmak üzere Türkiye genelinde eğitim yüz yüze olarak bir süre daha devam edebilir. Çocuklar okula gittiklerinde açık havada bulunma ihtimalleri söz konusu. Hava sıcaklığı uygun olduğu için sınıflarda pencerelerin açılması da mümkün. Milli Eğitim Bakanlığınca yine velilere tercih şansı da sunulacaktır."

RİSK HARİTASINDAKİ VERİ ÖNEMLİ

"Veli tercihine göre çocuklar uzaktan ya da belirlenen günlere göre okula gidebilir. Bu 3 gün yüz yüze 2 gün uzaktan şeklinde, sınıflar gruplara bölünerek ayarlanabilir. Yüz yüze eğitime geçme kararının iller bazında verilmesi daha uygun olur. Nüfusu 300-400 bin olan yerde vaka çok fazla ise orada açılmama söz konusu olur, uzaktan eğitimle devam eder. Mavi ve sarı renkte olan illerde okulların açılması yoluna gidilebilir. Büyükşehirlerde ise belli bir seviye tutturulabilirse planlama buna göre yapılabilir."

Etiketler : koronavirüs pandemi yüz yüze eğitim
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