VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Fidan ve İran Dışişleri Bakanının görüşmesi başladı
Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025'teki zam oranları Resmi Gazete'de
TARSİM doğal afetlerden etkilenen çiftçilere kalkan oluyor
Okullarda uyum programı yarın başlıyor
SOLOTÜRK pilotlarından Milli Muharip Uçak KAAN mesajı
Kocaeli ve Yalova için kuvvetli yağış uyarısı
03 Eylül 2023 Pazar 12:30:00 - Güncelleme:03 Eylül 2023 Pazar 12:30:00

Okullarda uyum programı yarın başlıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, okul öncesi, ilkokul 1'inci ve lise 9'uncu sınıf öğrencileri için hazırlanan ve rehberlik uygulamalarını da içeren program 8 Eylül'e kadar sürecek.

MEB tarafından, tüm sınıf ve kademelerde 11 Eylül'de başlayacak 2023-2024 eğitim öğretim yılı öncesinde okul öncesi ile ilkokul 1 ve liselerin 9'uncu sınıf öğrencileri için hazırlanan okula uyum programı ve rehberlik uygulamaları yarın başlayacak.

Okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9'uncu sınıf öğrencileri yarından itibaren 8 Eylül'e kadar sürecek uyum programı kapsamında okulları, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla buluşacak.

Okul öncesinde, aile ve çocuklarla yürütülecek uyum sürecine destek amacıyla hazırlanan okula uyum rehberinde, uygulama çizelgesi ile 12 etkinlik örneğine yer veriliyor.

İlkokul 1'inci sınıflar için hazırlanan rehberde de uyum haftası uygulama çizelgesi ile 9 etkinlik örneği bulunuyor.

ORTAOKULLARA YÖNELİK REHBERLİK UYGULAMALARI 11-15 EYLÜL'DE

Ortaokullarda 5'inci sınıfa başlayacak öğrenciler ve ailelerin katılacağı rehberlik uygulamaları 11-15 Eylül'de yapılacak.

Velilere yönelik 11 Eylül Pazartesi günü okula uyum rehberi sunumu yapılacak, ikinci gün aile ve çocuklara okulun iç ve dış ortamı tanıtılacak, kalan üç günde ise rehberlik uygulamalarına yönelik etkinlikler yapılacak.

Uyum haftasında ortaöğretim kurumlarında eğitim öğretime başlayan hazırlık ve 9'uncu sınıf öğrencileriyle velileri, eğitim öğretim dönemi başlamadan önce okulları hakkında bilgilendirilecek.

Ayrıca bu bir haftalık dönemde, öğrencilerin yeni girdikleri okul ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunacak becerilerin kazandırılması ve okula aidiyet duygusunun geliştirilmesi hedeflendi. Liseye başlayan öğrenciler ve velileri için de etkinlikler planlandı.

Etiketler : meb okul öncesi ilkokul uyum programı
Şimdi de müzikal oluyor

Şimdi de müzikal oluyor
Futbolculuktan otelciliğe

Futbolculuktan otelciliğe
Sokak çalgıcısıyla düet

Sokak çalgıcısıyla düet
İlk aile pozu

İlk aile pozu
Eşlik haklarımdan vazgeçtim

Eşlik haklarımdan vazgeçtim
Evleniyorlar

Evleniyorlar
Kolunda bir milyon taşıyor

Kolunda bir milyon taşıyor
Konserin geliri şehit ve gazi ailelerine

Konserin geliri şehit ve gazi ailelerine
Ziynet geri dönüşlerden memnun

Ziynet geri dönüşlerden memnun

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX