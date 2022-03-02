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02 Mart 2022 Çarşamba 20:38:00 - Güncelleme:02 Mart 2022 Çarşamba 20:38:00

Okullarda sosyal etkinlikler yapılabilecek

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Milli Eğitim Bakanlığı, salgın nedeniyle okullarda ara verilen sosyal etkinliklerin belirlenen kural ve esaslara göre yapılabileceğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı, 81 ile yazı gönderdi.

Salgının seyrini kontrol altına almak amacıyla sınırlandırılan sosyal etkinliklerle ilgili yeni bir karar alındı.

Bakanlıkça, illere gönderilen yazıya göre, resmî/özel okul ve kuramlarda öğrenci, öğretmen ve eğitim kurumu yöneticilerinin katılımı yapılması planlanan il/ilçe, ulusal ve uluslararası düzeydeki sosyal etkinlikler 2020'de tedbiren iptal edilmişti.

Bu kapsamda, Bakanlık merkez teşkilatı birimleri ile il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapılacak sosyal etkinliklere, salgının seyrini kontrol altında tutmak için belirlenen kural ve esaslara uygun tedbirler alınarak izin verilecek.

Etiketler : Milli Eğitim Bakanlığı Bakanlık merkez tedbirler
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