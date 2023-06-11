VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
300 yıllık evde tatil
Hayali İngilizce albüm
Yazı çalışarak geçirecek
14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali AKM'de düzenlenen konserle başladı
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 5,0 büyüklüğünde deprem
Kurbanlık alacaklara "küpe" ve "pasaport" uyarısı
11 Haziran 2023 Pazar 10:00:00 - Güncelleme:11 Haziran 2023 Pazar 10:00:00

Okullarda son ders zili 16 Haziran'da çalacak

ABONE OL

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci, 16 Haziran Cuma günü karne alarak yaz tatiline girecek.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci 16 Haziran Cuma günü karne alarak yaz tatiline girecek.

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında 2022-2023 eğitim öğretim yılı, 12 Eylül 2022'de başlatıldı. Birinci dönem ara tatili, 14-18 Kasım 2022'de, ikinci dönemdeki ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapıldı. 6 Şubat 2023'te başlayan ikinci dönem, 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecek.

Öğrenciler, eğitim öğretim yılının yorgunluğunu yaz tatilinde atacak.

Öte yandan, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bir süre eğitime ara verilen 10 ildeki öğrencilere yönelik telafi programları ise 1 Ağustos-1 Eylül'de uygulanacak.

MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMİ ÖBA ÜZERİNDEN

2022-2023 eğitim öğretim döneminin yaz tatilinde öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimi, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle yapılacak.

Ortaokul son sınıf öğrencileri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınav sonuçlarını 26 Haziran'da öğrenecek.

Lise son sınıf öğrencileri ile mezunlar, 17-18 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanını yaşayacak. YKS birinci oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 17 Haziran'da, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 18 Haziran'da yapılacak.

Öğrenciler, LGS merkezi sınavı ve YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih, ardından da yerleştirme heyecanını yaşayacak.

Etiketler : okul öncesi ilköğretim ortaöğretim okul yaz tatili
Kenan'lı başlangıç

Kenan'lı başlangıç
'Yaza merhaba' diyecekler

'Yaza merhaba' diyecekler
Bodrum'da İbiza esintisi

Bodrum'da İbiza esintisi
Sezen sahnelere dönsün

Sezen sahnelere dönsün
Asker tıraşı yaptırdı

Asker tıraşı yaptırdı
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi
Hacker hikayesine geri sayım

Hacker hikayesine geri sayım
Açılış sahnesi

Açılış sahnesi
Düğün hazırlığı

Düğün hazırlığı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX