Okullarda karne heyecanı

Zeytinburnu Fatma Süslügil İlkokulu'nda düzenlenen törene, İstanbul Valisi Davut Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy katıldı.

Vali Gül, törende öğrencilerle sohbet ederek, yarı yıl tatilinde kitap okumaları, şehri gezmeleri ve akrabalarını ziyaret etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Türkiye'nin, insanlı uzay misyonu kapsamında ilk Türk astronotu uzaya gönderdiğini hatırlatan Gül, herkesin bundan gurur duyması gerektiğini ifade etti.

Gül, daha sonra öğrencilere karnelerini ve hediyelerini dağıttı.

"ÖĞRENCİLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"



Tören öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Gül, eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle yarıyıl tatiline girildiğini söyledi.

Gül, İstanbul'da yaklaşık 171 bin öğretmenin 7 bin 700 sınıfta 3 milyona yakın öğrenciye eğitim verdiğini belirterek, "Öğretmenlerimize, öğretmenlerimize destek veren velilerimize ve hiç şüphesiz öğrencilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah ikinci yarı yılda bir öncekinden daha iyi, başarılı, huzurlu bir dönem geçirmiş olacağız. Katkısı olan bütün eğitim paydaşlarına ben tekrardan teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin okul saatleriyle ilgili sorusu üzerine Gül, sabahçı ve öğlenci şeklinde ikili eğitim yapılan okullarda görülmesi gereken ders saatinin belli olduğunu dile getirdi.

Gül, derslere sabah bir saat geç başlanması durumunda akşam bir saat geç çıkılacağını ifade ederek, şunları söyledi:

"Dolayısıyla kışın hepinizin bildiği gibi günler kısalınca bu tür sorunlar çıkıyor. Olması gereken tekli eğitime geçmek. Arkamızda gördüğünüz okul gibi çok sayıda okul yapılıyor. İnşallah İstanbul'daki gerek Milli Eğitim Bakanlığımızın yatırımında olan okullar gerekse de hayırseverlerimizle birlikte okullarımızı tamamladığımızda yavrularımız tekli eğitime geçecek. O zaman saatlerin kış saati, yaz saati ya da erken olması, geç olması bu anlamda bir sorun teşkil etmeyecek."

Öte yandan, il genelindeki okullarda 2 milyon 985 bin 983 öğrenci karne sevinci yaşadı.

İZMİR



İzmir Valisi Süleyman Elban, Balçova ilçesindeki Asil Nadir İlkokulunda karne törenine katıldı.

Öğrencilere kitap hediye eden Vali Elban, karne dağıtım töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, hangi görevde olursa olsun okullara geldiğinde öğrencilerle aynı heyecanı paylaştığını ifade etti.

Okullarda ara tatilin bugün başlayacağını hatırlatan Elban, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz ikinci döneme daha hazırlıklı, dinlenmiş olarak gelecekler. İkinci dönem de yine yoğun bir tempoyla hazirana kadar devam edecek. Onlardan dinlenmelerini, dışarı da vakit geçirmelerini, telefon ve tablet dışında da başka etkinliklere katılmalarını özellikle istedim. İnşallah böyle de geçirirler."

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ise "Öğretmenlerimiz sınıflarında öğrencilerle buluşup birinci dönemin muhasebesini yaptıktan sonra karnelerini verdiler. 15 günlük bu dinlenme döneminden sonra ikinci dönem daha kaliteli, nitelikli, muhasebesi yapılmış bir anlayışla öğrencilerimizi tekrar okullarımızda ağırlayacağız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İzmir'de toplam 2 bin 965 okulda 784 bin 242 öğrenci bugün karne aldı. Öğrencilerle birlikte 54 bin 111 öğretmen de ara tatile çıktı.

EDİRNE



Edirne'de il genelinde 292 okulda öğrenim gören 56 bin 645 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Vali Fahri Yücel İlkokulu ve Selimiye İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen karne törenlerine katılan Vali Yunus Sezer, öğrencilere karnelerini verdi.

Edirne'de eğitimin başarısını artırmak için çalışmalar yaptıklarını dile getiren Vali Sezer, "Tüm öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyorum. İlimizde özel olarak uyguladığımız projeler var. 'Bir Kahvenizi İçeriz' projesi kapsamında 15 bin ailemizi evlerinde ziyaret ettik, çocuklarımızın geleceğe hazırlanmasında yapılacakları değerlendirdik. Özellikle dezavantajlı öğrencilerimiz olmak üzere tüm öğrencilerimizin spor ve kültürel faaliyetle ilgilenmelerini istiyoruz. Öğrencilerimizi spor ve müzikle buluşturduk." dedi.

KIRKLARELİ



Kırklareli'nde de Hamdi Helvacıoğlu İlkokulu'nda tören düzenlendi.

Derslikleri gezen Vali Birol Ekici ile Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, öğrencilere karnelerini verdi.

Vali Ekici, il genelinde 55 bin 120 öğrencinin karne heyecanı yaşadığını ifade etti.

Kırklareli'nin eğitimde çok başarılı bir kent olduğunu ifade eden Ekici, "Çok başarılı bir eğitim öğretim dönemi geçirdik. Hepinizin bildiği üzere Kırklareli eğitimde en ön şehirler arasında bu yılda bu derecemize daha büyük başarılar kattık." dedi.

Vali Ekici, daha sonra öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

TEKİRDAĞ



Tekirdağ il genelinde 213 bin 179 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Mevlana İlkokulu'ndaki törende öğrenciler, karnelerini İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan'dan aldı.

Ulusan, bir süre sohbet ettiği öğrencilere, karnelerini dağıttıktan sonra çeşitli hediyeler verdi.

ADANA



Adana'da 1441 okuldaki 517 bin 363 öğrenci, karne aldı.

Vali Yavuz Selim Köşger, merkez Seyhan ilçesindeki Şehit İsa İpek İlkokulu'nda düzenlenen törene katılarak öğrencilere karnelerini verdi.

Öğrencilere çeşitli hediyeler veren Köşger, onlarla sohbet etti.

Köşger, gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitimin ülke açısından çok önemli olduğunu söyledi.

En önemli zenginliklerinin iyi eğitilmiş genç nüfus olduğunu belirten Köşger, şöyle konuştu:

"Ülkemiz artık kendi sınırlarını aşıyor. Hayalimizin sınırı genişliyor. Bu büyük milletin çocuklarının hedefi de büyük ve ufukları aşan bir hayalleri olması lazım. Çukurova'dan bir Yörük çocuğun uzaya çıkmış olması hepimizin gururu. Milletçe iftihar ediyoruz. Bunun devamı gelsin isteriz. Bizim milletimizin güçlenmesi tüm dünyada barışın ve adaletin yerleşmesine de katkı sağlayacaktır."

MERSİN



Mersin'de de yarıyıl tatili dolayısıyla öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

Mezitli ilçesindeki Faris Kokulu İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine, Vali Ali Hamza Pehlivan, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ve Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök katıldı.

Vali Pehlivan, karnelerini dağıttığı öğrencilere hediyeler de verdi.

Pehlivan, gazetecilere, kentte yaklaşık 435 bin öğrencinin karne aldığını söyledi.

Öğrencilere iyi tatiller dileyen Pehlivan, "Öğrencilerimiz tatili değerlendirirken biz de okulların eksiklikleri varsa gidereceğiz. Yaklaşık 20 yeni okulumuzu ikinci dönemde eğitim öğretime kazandıracağız. Eğitim altyapısı ve donanımı olarak iyi durumdayız. Devletimizin sağladığı tüm imkanları öğrencilerimizle buluşturma gayretindeyiz." ifadelerini kullandı.

HATAY



Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da da 1100 okulda 398 bin öğrenci karnelerini alarak yarı yıl tatiline girdi.

Vali Mustafa Masatlı, Defne ilçesinde Aşağıokçular İlköğretim Okulu'nda düzenlenen törene katılarak öğrencilere karnelerini dağıttı.

Öğrencilere çeşitli hediyeler veren Masatlı, bir süre öğrencilerle sohbet etti.

Vali Masatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 Şubat ve sonrasında yaşanan depremlerde eğitim tesislerinin ciddi anlamda zarar gördüğünü söyledi.

Buruk bir yarıyıl tatiline girdiklerini belirten Vali Masatlı, depremde hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilere Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diledi.

OSMANİYE



Osmaniye'de 453 okulda 138 bin 402 öğrenci, karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ve İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, Şehit Ahmet Yılmaz İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

Sınıfları gezen Vali Yılmaz, öğrencilere karnelerini verdi, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

SAKARYA



Sakarya'da il genelindeki 794 okulda 229 bin 617 öğrenci karnelerini aldı.

Serdivan ilçesindeki Yazlık İlkokulu'nda okuyan öğrencilere de karnelerini öğretmenleri tarafından verildi.

KOCAELİ



Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Ulugazi İlkokulu'nda karne töreni düzenlendi.

Törende konuşan Vali Seddar Yavuz, çocukları geleceğe hazırlayan öğretmenlere teşekkür etti.

Yavuz, 1554 okulda 29 bin 39 öğretmenin, 437 bin 638 öğrenciye eğitim ve öğretim hizmeti verdiğini aktararak, "Eğitim altyapımızın hazırlanması ve evlatlarımızın daha iyi ortamlarda eğitilmesi için valilik olarak yoğun çalışma yürütüyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, şehrimizdeki eğitim öğretim altyapısını yüzde 100'e çıkardık. Yani 50 okulumuz varsa bu dönemde 50 okul daha yaptık. Şu an itibarıyla 30 okulun depreme dayanıksız olması vesilesiyle yıkımını gerçekleştirdik ve yapımlarına başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hayırseverlerin desteğiyle yapılacak 2 okulun müjdesini veren Yavuz, "Gölcük ilçemizdeki 32 derslikli Donanma Okulumuzu Ford Otosan yapacak. 32 derslikli bir okulun yapımını da İbrahim Vefa Aracı gerçekleştirecek. Bunun dışında 10 okulun daha hayırsever desteğiyle yapılması için görüşmeler devam ediyor." dedi.

Konuşmasının ardından Vali Yavuz, öğrencilere karnelerini dağıttı, veli ve öğretmenlerle sohbet etti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde de öğrenciler karne sevinci yaşadı.

Eğitim Vakfı İlkokulu'nda karnelerini alan öğrenciler, yarıyıl tatiline girdi.

Karnelerini öğretmenlerinin ellerinden alan 1. sınıf öğrencileri arasında eğitim dönemi boyunca davranışlarıyla örnek olan 2 öğrenciye hediye takdim edildi.

KARABÜK



Karabük ve ilçelerinde 200 okulda yaklaşık 37 bin öğrenci karne aldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Şehit Mehmet Dinçel İlkokulu'nda karne töreni düzenlendi.

Törene, Vali Mustafa Yavuz ve İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş katıldı.

Sınıfları dolaşan Yavuz ve beraberindekiler, öğrencilere karnelerini ve kitaplarını dağıttı.

Vali Yavuz, gazetecilere, öğrencilerin tatilin ardından ikinci döneme hazır bir şekilde geleceklerini söyledi.

Yavuz, öğrencilere tatilde hem dinlenmelerini hem de kitap okumalarını tavsiye etti.

DÜZCE



Düzce'de merkeze bağlı Çerkez Taşköprü İlkokulu'nda düzenlenen törende, öğrencilere karneleri verildi.

Karne dağıtımı sonrası okul bahçesinde İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrencilerin yarıyıl tatili başladı.

Kent genelinde okul öncesi, ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul ile liselerde 73 bin 547 öğrenciye karneleri dağıtıldı.

BOLU



Bolu ve ilçelerinde 258 okulda yaklaşık 51 bin öğrenci karne sevinci yaşadı.

50. İlköğretim Okulu'nda düzenlenen karne törenine, Vali Yardımcısı Fatih Damatlar ve İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı katıldı.

Damatlar ve Sarıcı, öğrencilere karneleri verdi.

ZONGULDAK



Zonguldak'ta 48 okul öncesi kurumda 3 bin 658 öğrenci, 183 ilkokulda 32 bin 899 öğrenci, 113 ortaokulda 27 bin 698 öğrenci ve 80 lisede 27 bin 128 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Üzülmez ile Dilaver ilkokullarında karne töreni düzenlendi.

Törene, Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve eşi Güney Hacıbektaşoğlu ile İl Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan katıldı.

Sınıfları dolaşan Vali Hacıbektaşoğlu ve beraberindekiler, öğrencilere karnelerini ve hediyelerini dağıttı.

Vali Hacıbektaşoğlu, öğrencilere tatilde oyun oynamalarını, dinlenmelerini ve kitap okumalarını tavsiye etti.

BARTIN



Bartın'da 170 okulda 32 bin 800 öğrenci karne aldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Kemal Sabriye Ocakçı İlkokulu'nda karne töreni düzenlendi.

Törene, Vali Nurtaç Arslan ve İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı ile protokol üyeleri katıldı.

Sınıfları dolaşan Vali Arslan ve beraberindekiler, öğrencilere karnelerini dağıttı.