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19 Kasım 2023 Pazar 15:30:00 - Güncelleme:19 Kasım 2023 Pazar 15:30:00

Okullarda "İngilizce ve Almanca" ağırlıklı yeni dil eğitim modelinin uygulanmasına pilot uygulaması başladı

Kaynak: AA

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokul 5. sınıflara yönelik, yabancı dil ders saatlerinin artırıldığı, İngilizcenin yanında ikinci yabancı dil olarak Almanca eğitiminin yer aldığı Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli'nin pilot çalışmasını başlattı.

Ortaokul beşinci sınıflarda yabancı dil ağırlıklı eğitim uygulamasını, 2017-2018 eğitim öğretim yılında hayata geçiren MEB, bu uygulamanın nitel ve nicel bulgularına ilişkin analiz yaptı.

Uygulamaya katılan öğrencilerin Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavlarında yabancı dil net ortalamalarının diğer öğrencilerden daha fazla olduğunun belirlenmesi üzerine Bakanlık, yeni bir yabancı dil eğitim modelini daha uygulamaya koydu.

2023-2024 eğitim öğretim dönemi için hayata geçirilen "Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli"nde, yabancı dil ders saati artırıldı ve İngilizcenin yanında ikinci yabancı dil olarak Almanca eğitimi de yer aldı.

Yeni modelin pilot uygulaması, 26 ildeki 32 okulda, ortaokul 5. sınıf seviyesindeki 2 bin 999 öğrencinin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Bu öğrenciler, Türkçe ile birlikte, ders saatleri artırılmış iki yabancı dil eğitimini ağırlıklı olarak alıyor.

MEB, 2023-2024 eğitim öğretim yılı sonuna kadar Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli'ni takip ederek pilot okullardaki izleme çalışmalarının ardından modelin yaygınlaştırılmasına ilişkin kararını verecek.

Etiketler : milli eğitim bakanlığı yabancı dil ingilizce almanca dil eğitimi
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