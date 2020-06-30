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30 Haziran 2020 Salı 14:03:00 - Güncelleme:30 Haziran 2020 Salı 14:04:00

Okullarda eğitim nasıl olacak? İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın senaryoları...

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Koronavirüs salgını tüm dünyada eğitim hayatını olumsuz etkiledi. Birçok ülke okulları kapatırken, bazı ülkeler online eğitime geçti. Uzaktan eğitime geçen ülkeler arasıda Türkiye de yer aldı. Türkiye, EBA TV ve TRT yayınları gibi formüller ile öğrencilerin eğitimden kopmaması için büyük çaba sarf etti. Okulların kapanması sonrası yeni eğitim öğretim yılına ilişkin çalışmalar tam gaz sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı alternatifleri belirledi.

Milli Eğitim Bakanlığı harıl harıl çalışıyor! Okullarda eğitim nasıl olacak? İşte o senaryolar...

Öğrenciler tatilde, ancak yeni eğitim öğretim yılı için Milli Eğitim Bakanlığı'nda hummalı bir çalışma var. Bakanlık, pandemi nedeniyle Eylül ayında okulların açılamaması ihtimaline karşı farklı senaryolar üzerinde çalışıyor.

Corona virüs salgını bitmezse, Türkiye yeni bir eğitim modeli ile tanışabilir.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda yeni eğitim öğretim yılına ilişkin farklı senaryolar gündemde yer alıyor. Bu konuyla ilgili olarak bakanlık, yaz boyunca her ihtimale karşı pandemi mesaisi yapacak.

TERS YÜZ SINIF MODELİ

NTV'de yer alan habere göre; üzerinde çalışılan pandemi senaryolarından ilki eğitimde "Ters yüz sınıf modeli" Bu modelde, eğitimin bir kısmı yüz yüze bir kısmı uzaktan yapılacak.

Bazı derslerin tamamı uzaktan verilebileceği gibi, bazı derslerde teorik eğitim okulda pratik eğitim evlerde yapılacak.

Öğrenciler okullarında derslerini dinledikten sonra verilen proje ve ödevlerle konuyu evlerinde pekiştirecek. Öğretmenler sürecin her aşamasında öğrencileriyle iletişimde olacak.

SEYRELTME SINIF

Bir diğer senaryo ise öğrencilerin kendi okullarında ikili eğitime geçmesi. Bu plana ilişkin fizibilite çalışmaları başlatıldı. Sınıflar için "seyreltme çalışması" yapılıyor.

Senaryo uygulanırsa 40 öğrencilik bir sınıf yarı yarıya seyretilecek.

20 öğrenciye sabah, 20 öğrenciye ise öğlen yüz yüze eğitim verilecek.

Okulların hiç açılmaması veya açıldıktan sonra tekrar ara verilmesi ihitmaline karşı da tam zamanlı uzaktan eğitim planı çalışılıyor.

Çalışmanın içerik planlaması tamamlandı. Öğretmenlerin anlattığı dijital derslerin çekimleri başladı.

UZAKTAN EĞİTİM

Söz konusu içerikler, yüz yüze eğitime geçilse dahi EBA TV ve EBA uygulaması üzerinden öğrencilere sunulmaya devam edilecek.

Öğrencilere uzaktan eğitim verilen ikinci dönem boyunca ölçme değerlendirme yapılmadı.

Bakanlık bu konuda da alternatif bir model arayışı içinde. Bu kapsamda, e-sınav merkezlerinin kullanılması da gündemde.

Farklı senaryolara göre, kantin, yemekhane ve ulaşım hizmetlerinin nasıl düzenleneceği üzerinde de çalışılıyor.

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