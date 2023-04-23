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23 Nisan 2023 Pazar 18:35:00 - Güncelleme:23 Nisan 2023 Pazar 18:35:00

Okullarda ara tatil sonrası ilk ders zili yarın çalacak

Kaynak: AA

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Ülke genelinde eğitim-öğretim kaldığı yerden devam edecek ve 19 milyon öğrenci, 1 milyon 200 bin öğretmenle yarın dersbaşı yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 19 milyon öğrenci, 1 milyon 200 bin öğretmenle, eğitim ve öğretim yılının ikinci ara tatilinin ardından yarın dersbaşı yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre, bu yıl okullarda ikinci ara tatil, 17-20 Nisan'da uygulandı ve 21 Nisan'daki Ramazan Bayramı tatiliyle birleşti. Öğrenciler, ikinci dönemin ara tatili sonrası ilk derslerine yarın girecek.

Ara tatilde öğretmenler, idari izinli sayıldı ve mesleki gelişimleriyle ilgili seminerleri, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden istedikleri yerlerden alabildi.

81 ilde yarın itibarıyla merkez ve tüm ilçelerde eğitim öğretim kaldığı yerden devam edecek ve 19 milyon öğrenci, 1 milyon 200 bin öğretmenle dersbaşı yapacak.

Eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran'da sona erecek.

Deprem sonrasında diğer illere naklini aldıran çocuklardan 34 bin 985'i okullarına geri döndü.

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığınca deprem bölgesindeki 10 ilde LGS ve YKS'ye girecek öğrencilere yönelik açılan 3 bin 450 noktadaki destekleme yetiştirme kurslarından yaklaşık 145 bin öğrenci yararlanıyor.

Etiketler : eğitim öğretim meb okullar açılılıyor
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