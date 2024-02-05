Okullarda 2. dönem ders zili bugün çalıyor

İki haftalık yarıyıl tatili sona erdi. 20 milyondan fazla öğrenci için ders zilinin çalmasıyla ikinci dönem başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, okullara yazı göndererek yarıyıl tatilinde öğrencilere ödev verilmeyeceğini duyurmuştu.

Öğrenciler de yarıyıl tatilinde bol bol dinlendi, yorgunluklarını attı.

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ 5 NİSAN'DA BAŞLAYACAK



İki aylık temponun ardından, ikinci dönem ara tatiline ise 5 Nisan Cuma günü çıkılacak. 15 Nisan'da öğrenciler ikinci döneme kaldığı yerden devam edecek.

İkinci dönemin sonunda 8'inci ve 12'nci sınıfların sınav heyecanı var.

LGS 2 HAZİRAN'DA, YKS 8-9 HAZİRAN'DA



Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 2 Haziran Pazar günü yapılacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ise 8 ve 9 Haziran'da gerçekleştirilecek.

YKS'ye katılacak adaylar, başvurularını ÖSYM'nin internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden kimlik numaraları ve şifrelerini girerek yapabilecek.

YKS'nin 1'inci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi 8 Haziran Cumartesi, Alan ve Yabancı Dil Yeterlilik Testleri ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak. Sonuçlar ise 17 Temmuz'da açıklanacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



2023-2024 eğitim öğretim yılı 14 Haziran Cuma günü sona erecek. 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül Pazartesi başlayacak.