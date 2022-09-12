Okullarda ilk ders zili çaldı

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12 Eylül 2022 Pazartesi 11:07:00 - Güncelleme:12 Eylül 2022 Pazartesi 11:07:00

Okullarda 19 milyona yakın öğrenci için ilk ders zili çaldı

Kaynak: AA

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Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için yaz tatili sonrası 2022-2023 eğitim öğretim yılı başladı.

Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrenciler, 5-9 Eylül'de uyum eğitimi almıştı. Bu yıl ortaokul ve liseye başlayacak öğrencilerin uyum eğitimi süreci ise bugün başladı ve 16 Eylül'e kadar sürecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmenin ders başı yaptığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında, ücretsiz ders kitaplarının yanı sıra 136 milyon yardımcı kaynağı hazırladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ücretsiz yardımcı kaynaklar, bu yıl ilk kez ders kitaplarıyla birlikte eğitim öğretim yılının başında okul sıralarında öğrenciler için hazır oldu.

Okullarda 60 bin temizlik personeli görevlendirildi. Eğitim yılı hazırlığı kapsamında okullara 3,1 milyar liralık bütçe gönderildi.

Bu yıl ayrıca 1450 yeni anaokulu ve 10 bin 200 ana sınıfı açıldı. Bakanlık, bu yıl sonuna kadar 3 bin anaokulu hedefinin üzerine çıkmayı planlıyor.

Aktif kullanılmayan köy okullarının yaşam merkezlerine dönüştürülmesi çalışmaları kapsamında da yaklaşık 800 köy yaşam merkezi hizmete sunuldu. Yıl sonuna kadar da 6 bin 970 köy yaşam merkezine ulaşılması hedefleniyor.

Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi kapsamında, 16 bin 361 kütüphane yapıldı ve kütüphanelerdeki kitap sayısı 80 milyona ulaştı.

Eğitim ailesine bu yıl, 1 Eylül'de ataması yapılan 20 bin öğretmen daha katıldı.

İlk ara tatil 14 Kasım'da

2022-2023 eğitim öğretim yılı ilk ara tatili 14-18 Kasım 2022'de yapılacak.

Öğrenciler için 23 Ocak-3 Şubat 2023'te yarıyıl tatili, 17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil dönemi olacak. Eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.

Etiketler : ilkokul birinci sınıf 60 bin temizlik personeli Eğitim yılı tatil 14 Kasım
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