Okullar yüz yüze eğitime açılacak mı? İlk açıklama geldi

Okullar yüz yüze eğitime açılacak mı? İlk açıklama geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan: "Vaka sayılarındaki iyileşmeye paralel olarak 1 Mart'tan itibaren il bazında eğitim öğretimin kademeli başlaması için çalışmalar yürütülecek." açıklamasında bulundu.



Başkan Erdoğan; "Okulların açıldığı köylerde vaka artışı yaşanması halinde eğitim öğretime yeniden ara verilebilecek" ifadelerini kullandı.



Başkan Erdoğan'ın okulların yüz yüze eğitime açılmasına yönelik yaptığı açıklama sonrası gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi.

