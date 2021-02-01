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Okullar yüz yüze eğitime açılacak mı? İlk açıklama geldi
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01 Şubat 2021 Pazartesi 20:42:00 - Güncelleme:01 Şubat 2021 Pazartesi 20:47:00

Okullar yüz yüze eğitime açılacak mı? İlk açıklama geldi

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun süredir online sistem olarak eğitimler sürerken, geçtiğimiz günlerde tatile giren öğrenciler yeni dönemde okulların yüz yüze açılıp açılmayacağını merak ediyordu. Konuya ilişkin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan ilk açıklama geldi. Gözler, Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan: "Vaka sayılarındaki iyileşmeye paralel olarak 1 Mart'tan itibaren il bazında eğitim öğretimin kademeli başlaması için çalışmalar yürütülecek." açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğan; "Okulların açıldığı köylerde vaka artışı yaşanması halinde eğitim öğretime yeniden ara verilebilecek" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın okulların yüz yüze eğitime açılmasına yönelik yaptığı açıklama sonrası gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi.

Etiketler : başkan erdoğan okullar yüz yüze meb
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