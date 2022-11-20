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'Okulda Diyabet Programı Eğitim Platformu' erişime açıldı
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20 Kasım 2022 Pazar 13:00:00 - Güncelleme:20 Kasım 2022 Pazar 13:00:00

'Okulda Diyabet Programı Eğitim Platformu' erişime açıldı

Kaynak: AA

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Diyabetli çocukların okulda güvenli şekilde zaman geçirmeleri ve başta öğretmenler olmak üzere tüm okul çalışanlarına eğitim verilmesi amacıyla hazırlanan "Okulda Diyabet Programı Eğitim Platformu" erişime açıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tip 1 diyabet tanısı bulunan yaklaşık 23 bin öğrencinin, okul ortamında kan şekeri ölçümü ve insülin tedavisi için desteğe ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Bu nedenle okul yöneticileri, öğretmenler ve çalışanlarının diyabet konusundaki farkındalığının artırılması amacıyla, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları ile Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği arasında protokol imzalandığı kaydedildi.

Açıklamada, protokol kapsamında bu konudaki eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları için hazırlanan "Okulda Diyabet Programı Eğitim Platformu"nun erişime açıldığı ifade edildi.

Diyabetli çocukların okulda güvenli şekilde zaman geçirmeleri ve başta öğretmenler olmak üzere tüm okul çalışanlarına eğitim vermeyi amaçlayan platform için yeni videolar hazırlandığı kaydedilen açıklamada, şimdiye kadar yapılmış belgeseller ve çalışmalardan da faydalı olabileceklerin platforma eklendiği aktarıldı.

Açıklamada, acil durumlarda nasıl hareket edilmesi gerektiği ve zorunlu bilgilere dair kaynak oluşturulan platformda öğretmenlerin, 1, 2 ve 3. seviye eğitimlerini tamamlayarak "Okulda Diyabet Programı Eğitim Belgesi" alabildiği belirtildi.

"Okulda Diyabet Programı Eğitim Platformu"na https://okuldadiyabet.meb.gov.tr/ adresinden ulaşılabilecek.

"HERKESİN KATILIMCI BELGESİ ALMASINI HEDEFLİYORUZ"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çevresinde diyabetli kimse olsun olmasın, siteyi ziyaret eden herkesin faydalı bilgilere ulaştığını belirtti.

Platformdan eğitim alan okul personelinin, diyabetli çocukların okul yaşamı boyunca sağlıklarının korunması ve kendilerini güvende hissetmeleri için önemli bilgiler edindiğini aktaran Bakan Özer, "İlk etapta, tip 1 diyabetli öğrencisi olan öğretmenler ve tüm okul personelinin eğitimlerini tamamlaması sağlanacak. Sonraki etapta öğretmen, okul hemşiresi veya okul personelimiz için hazırlanan Okulda Diyabet Programı Eğitim Platformu'ndaki eğitim modülünü başarıyla tamamlayan herkesin katılımcı belgesi almasını hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Özer, tüm veli, öğretmen ve okul yöneticilerini platformu kullanmaya davet etti.

Etiketler : diyabet çocuk okul
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