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29 Ocak 2023 Pazar 18:00:00 - Güncelleme:29 Ocak 2023 Pazar 18:00:00

Okula döndüler kazandılar

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"Eğitime Yeniden Kazandırma" projesi kapsamında kapı kapı dolaşan öğretmenler, çeşitli nedenlerle ortaöğretimi bırakanları tekrar okula kazandırıyor. Yeniden okullu olan öğrenciler hem meslek öğreniyor hem de pratik yaparken harçlıklarını çıkarıyor.

"Eğitime Yeniden Kazandırma" projesi kapsamında kapı kapı dolaşan öğretmenler, çeşitli nedenlerle ortaöğretimi bırakanları tekrar okula kazandırıyor. Yeniden okullu olan öğrenciler hem meslek öğreniyor hem de pratik yaparken harçlıklarını çıkarıyor.

DİPLOMALARINI ALMALARI ŞART

Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Eğitime Yeniden Kazandırma" projesi kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda rehber öğretmenler, çeşitli sebeplerle ortaöğretime devam edemeyen öğrencileri tespit ederek evlerinde ziyaret ediyor. Eğitime kazandırılan öğrencilerin, diplomalarını almaları ve istihdama katılımlarını sağlamak amacıyla mesleki eğitim merkezlerine kaydı yapılıyor. Bu kapsamda bir gün merkezde teorik eğitim alan 28 öğrenci, kalan günlerde ise istihdam edildikleri iş yerlerinde bunu pratiğe dökme imkanı buluyor.

İŞ YERİ AÇMA BELGELERİ DE OLACAK

İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar, bazı öğrencilerin lise eğitimini çeşitli nedenlerle yarıda bırakabildiğini söyledi. Acar, mesleki eğitim merkeziyle buluşturdukları öğrencilerin teorik eğitimi, alanda pratiğe dönüştürerek yapmak istedikleri meslekte deneyim kazandığını kaydetti. Acar, "Çocuklarımız okuldan arda kalan zamanda işlerine devam ederek gelir elde ediyor, lise öğrencimiz gibi diplomasını da alıyor. Ayrıca iş yeri açma belgesine sahip oluyor ve KOSGEB aracılığıyla da kendi işlerini de kurabiliyorlar" diye konuştu.

Elektrikçide çalışan 17 yaşındaki Berat Başkoşan, "Çok mutluyum, kazancımı da elde etmiş oluyorum. Şu an yaptığım meslekle ilgili üniversite okumak ve kendi iş yerimi açmak istiyorum" dedi.

Kuaförde çalışan 18 yaşındaki Seda Nur Hezer, proje sayesinde yeniden okulla buluştuğunu söyleyerek "Kendi ayaklarımın üzerinde durmak, güç verici" diyor.

Etiketler : Eğitime Yeniden Kazandırma MEB milli eğitim bakanlığı
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