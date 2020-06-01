Okul öncesi eğitim kurumlarında uyulması gereken kurallar
Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanlığı özel okul öncesi eğitim kurumlarında uyulması gereken kuralları belirledi. Hazırlanan rehberde koronavirüse karşı eğitmenler kadar ailelere düşen sorumluluklar da tek tek anlatıldı.
Eğitim sürecine yönelik önlemler:
• Okullar açılmadan önce kullanılacak alanlar belirlenmeli. Bu alanlarda doğal havalandırma koşullarının sağlandığından emin olunmalı.
• Sosyal mesafe kuralı ile ilgili yönlendirme ve işaretlemeler yapılmalı.
• Görünür yerlere KOVID-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirici afişler asılmalı.
• Su ve sabuna erişim olmayan alanlarda el dezenfektanı bulundurulmalı.
• Birden fazla işlemde kullanılacak malzemeler kullanım öncesinde dezenfekte veya sterilize edilmeli.
• Asansörler kişi sayısı sınırlandırılarak sosyal mesafe kurallarına uygun olarak kullanılmalı. Asansör girişinde ve içerisinde yeni kullanım kuralları tabelalar ile bildirilmeli.
• Şüpheli vaka tanımına uyan personel ya da öğrenci tespit edilmesi halinde her okul önceden belirlediği izole edilmiş bir odayı nakil öncesinde kullanılmak üzere ayarlamalı.
• Okullar hizmete başlamadan önce tamamen dezenfekte edilmeli ve bu işleme ilişkin belgeler il müdürlüklerine teslim edilmeli.
• Okuldaki tüm ortamların planlanan çerçevede periyodik olarak dezenfekte edilmesi sağlanmalı.
• Okula kayıtlı bulunan öğrencilerin hizmet almaya devam edip etmeyeceği ve hizmet alacakların hangi tarihten itibaren devam edeceği tespit edilmeli.
• Sınıflarda kontenjanının yarısı kadar sayıda öğrenci bulunması sağlanmalı.
• Ortak kullanım alanlarında aynı anda o alan için belirlenen kontenjanın yarısı kadar öğrenci bulunmalı.
• Öğrencilerin uyku saatinde kampet veya yataklarının arasında en az 1,5 metre mesafe bırakılmalı.
• Her gün tüm yaşam alanlarında aynı öğrenciler bir arada olmalı. Gruplar arası geçişe izin verilmemeli ve gruplardan sorumlu personelin diğer gruplarla temas etmemesi sağlanmalı.
• Okuldaki tüm hizmet alanlarında sosyal mesafe kuralına dikkat edilmeli.
• Sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, aydınlatma düğmeleri gibi) ile ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavaboların temizliği günde en az iki kez yapılmalı.
• Faaliyetlerde kullanılan oyuncak gibi araç gereçler her akşam dezenfektan malzemeler ile temizlenmeli.
• Sınıf temizlenirken eldiven kullanılmalı ve hemen sonra çöp kutusuna atılmalı. Eldiven çıkarıldıktan sonra eller su ve sabunla yıkanmalı veya el antiseptiği ile ovalanmalı.
• Her odanın temizlik bezleri ayrı olmalı.
• Sınıflar 40 dakikada bir havalandırılmalı.
• Mutfak araç-gereçleri her kullanım sonrasında su ve deterjanla yıkanmalı ve sonraki kullanımına kadar temiz bir ortamda saklanmalı.
• Gruplar dönüşümlü olarak bahçeye çıkarılmalı ve grup odaları temizlenmeli.
• Kurumlarda klima ve her türlü iklimlendirme sistemleri kullanılmamalı, kullanılması durumunda ise periyodik olarak dezenfekte edilmeli, filtreleri temizlenmeli veya değiştirilmeli.
• Çöpler hijyen kurallarına göre saklanmalı ve atılmalı.
• Kullanılan tıbbi maske ve eldivenlerin atık kutularına atılmasının ve bu malzemelerin tıbbi atık olarak imha edilmesi sağlanmalı, çöp kovalarının üzeri kapalı tutulmalı.
• Okullara evlerden oyuncak ve kitap gibi malzemeler kabul edilmemeli.
• Kayıt kabul işlemleri okulda öğrencilere hizmet verilmeyen zamanlarda yapılmalı.
• Veli toplantıları ile okul içinde veya dışında yabancı kişilerin katıldığı organizasyonlara ara verilmeli.
• Velilerin çocuklarını bırakırken ve alırken sosyal mesafeye uymaları amacı ile okul girişine belirleyici işaretler konulmalı.
• Ofislerde, sınıflarda ve bekleme alanlarında sandalye ve koltuklar arasında mesafe bırakılmalı.
• Mal kabulü bahçe kapısında yapılmalı, ürünler dezenfekte edildikten sonra binaya alınmalı.
PERSONEL İÇİN ALINAN ÖNLEMLER:
• Okul müdürü tarafından COVID-19 ve korunma yolları hakkında personele bilgilendirme yapılmalı.
• Personelin girişte uzaktan ateşi ölçülmeli ve kayıt altına alınmalı.
• Okul personelinin tamamı tıbbi maske kullanmalı ve tıbbi maskeler düzenli aralıklarla değiştirilmeli.
• Personelin okul içinde ve dışında giydikleri kıyafet farklı olmalı.
• Personel mesai saatleri içerisinde okul dışına çıkmamalı.
• Hastalık belirtisi gösteren personel izolasyon odasına alınmalı ve sağlık kuruluşuna yönlendirilmeli.
SERVİS ARAÇLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER:
• Servis araçlarının özellikle sık temas eden yüzeyleri başta olmak üzere temizliği günde en az iki kez yapılmalı.
• Servis taşıma kapasitesi sosyal mesafe göz önüne alınarak planlanmalı.
• Araç girişlerine el dezenfektanı yerleştirilmeli.
• Seyahat süresince şoför ve tüm yolcular tıbbi maske takmalı.
YEME İÇME DÜZENİNE İLİŞKİN ÖNLEMLER:
• Yemekhane görevlilerinin hijyen kurallarına uygun servis yapması sağlanarak masa düzeni uygun şekilde ayarlanmalı.
• Öğrenciler yemekhaneye kendi grupları ile gitmeli, öğrencilerin aynı masada oturmaları halinde aralarında en az 1 metre mesafe olmalı.
• Yemekhane görevlilerinin tek kullanımlık tıbbi maske, eldiven, bone, önlük vb. malzeme kullanmaları, hijyen ve sosyal mesafenin korunması kurallarına uygun servis yapmaları sağlanmalı.
• Okul bünyesinde bulunan yemekhane, kantin, büfe vb. yerlerde tıbbi maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirlere uyulmalı.
• Tek kullanımlık bardak, tabak, çatal, bıçak, kaşık vb. malzemeler tercih edilmeli.
ÖĞRENCİLER İLE İLGİLİ ÖNLEMLER:
• Grip veya benzeri bulaşıcı hastalığı olan öğrenciler okula kabul edilmemeli.
• Öğrenciler okula geldiğinde kıyafetleri değiştirilmeli ve elleri dezenfekte edilmeli.
• Okula girişte, okuldan ayrılırken ve gün içinde öğrencilerin ateşi ölçülmeli ve kayıt altına alınmalı.
• Öğrencilere ait eşyalar özelleştirilmeli, öğrencilerin birbirilerinin eşyasını kullanmasına müsaade edilmemeli.
• Öğrencilere oyunlarla sosyal mesafe öğretilmeli.
• Öğrencilere elleri düzenli yıkamak ve dirseğe hapşırmak gibi doğru sağlık davranışı eğitimleri verilmeli.
• Hastalıklar, bulaşma yolları ve dikkat edilecek hususlar, oyunlarla ve öğrencilerin yaş ve gelişim özelliklerine uygun olarak anlatılmalı.
• Hastalık belirtisi gösteren öğrenci izolasyon odasına alınmalı ve uygun tedbirlerle ailesine teslim edilmeli. Aile, sağlık kuruluşuna yönlendirilerek sonucun takibi yapılmalı.
AİLELERİN ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER:
• Aile hasta çocuğu okula getirmemeli.
• Aile çevresinde KOVID-19 tespiti durumunda okula bilgi verilmeli.
• Aile, okulda hastalık belirtisi gösteren çocuğunu sağlık kuruluşuna götürmeli, çocuğun sağlık durumu okula bildirilmeli.
• Çocukların günlük ateş ölçümü yapılmalı ve hastalık belirtileri takip edilmeli.
• Çocuklarını servis aracı ile okula gönderecek aileler, servis aracı için gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığını kontrol ve takip etmeli.