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Öğretmenlik Meslek Kanunu değişiyor
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24 Haziran 2024 Pazartesi 12:00:00 - Güncelleme:24 Haziran 2024 Pazartesi 12:00:00

Öğretmenlik Meslek Kanunu değişiyor

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Bakan Tekin, mülakat ve öğretmenlik kanunu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mülakat ve öğretmenlik kanunu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Öğretmenlik Meslek Kanunu'na köklü değişikliğe gidileceğini ifade eden Tekin şöyle konuştu; "Öğretmen adayları Akademi'de eğitimden geçirildikten sonra atanacak. Mevcut öğretmenler için de eğitim planlaması yapılacak. Müfettişler tarafından denetimlerde yetersiz görülen öğretmenler, akademide eğitime tabi tutulacak. İkinci değerlendirmede de yetersiz bulunanlar, genel idare hizmetine alınacak. Eğitiminin süresi dört dönem olacak."

TORPİL SÖZ KONUSU DEĞİL

Öğretmen atamaları için mülakat sınavında 'torpil' söylemleri ile ilgili olarak da Bakan Tekin şu ifadeleri kullandı; "Ben dahil hiç kimse yapamaz. Sistem buna müsaade etmez. Sınavın objektif, şeffaf, adil ve güvenilir olabilmesi için her türlü tedbiri aldığımızı düşünüyorum."

Etiketler : yusuf tekin öğretmenlik kanunu mülakat torpil
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