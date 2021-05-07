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Öğretmenlerin idari izinli olduğu günler uzaktan eğitime ara verecek
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07 Mayıs 2021 Cuma 18:28:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2021 Cuma 18:28:00

Öğretmenlerin idari izinli olduğu günler uzaktan eğitime ara verecek

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MEB'e bağlı tüm resmi ve özel okullar, öğretmenlerin idari izinli sayıldığı 10-11 ve 12 Mayıs'ta uzaktan eğitime ara verecek.

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından 27 Nisan'da ilgili birimlere "COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler" konulu yazı gönderildi.

Yazı ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 ve 11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli sayılmasına karar verildi.

MEB yetkililerine göre, bu tarihlerde öğretmenlerin de idari izinli sayılması sebebiyle okullardaki uzaktan eğitime ara verilecek. Bakanlığa bağlı tüm resmi ve özel okullar, 10-11-12 Mayıs'ta tatil olacak.

Tüm genel idari izinlerde olduğu gibi bu idari izinde de okul yöneticileri ve öğretmenler, üzerlerinde bulunan ders görevlerini yapmış sayılarak, karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılacak.

Etiketler : Milli Eğitim Bakanlığı Uzaktan Eğitim MEB
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