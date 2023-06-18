VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sudan'da çatışan ordu ve HDK, 72 saatlik ateşkesi kabul etti
Diyarbakır'da hırsızlık ve kapkaç operasyonu: 15 gözaltı
Burak Yamantürk: Babalık sabır istiyor
Antalya 'Hadise'si
30. sanat yılını kutluyor
Ayakkabı polemiğine açıklık getirdi
18 Haziran 2023 Pazar 09:15:00 - Güncelleme:18 Haziran 2023 Pazar 09:15:00

Öğretmenlere zorunlu hizmet affı getiren düzenleme Resmi Gazete'de

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 16 Haziran 2023 tarihinden önce göreve başlayan yönetici ve öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülükleri kaldırıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, MEB kadrolarında 16 Haziran 2023 tarihinden önce göreve başlayanlardan zorunlu çalışma yükümlüsü olanlar ile bu yükümlülüklerini halen görev yaptıkları eğitim kurumlarında yerine getiren yönetici ve öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülükleri kaldırıldı.

Düzenleme ile ayrıca Bakanlık kadrolarına öğretmen olarak atanmadan önce resmi eğitim kurumlarında yabancı uyruklu öğrencilerin eğitimine yönelik yürütülen projelerde öğretici, öğretmen veya rehber danışman olarak görev yapanların bu kapsamda geçirdikleri süreler, görevin yapıldığı hizmet alanı için öngörülen hizmet puanı üzerinden öğretmenlerin hizmet puanı hesabına dahil edilecek.

BAKAN TEKİN AÇIKLAMIŞTI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda öğretmenlere "zorunlu hizmet affı" getirdiklerini ve kadrolu öğretmenliğe geçen Pictes öğretmenlerin, proje kapsamındaki çalışmalarının hizmet sürelerine dahil edilmesi taleplerini de karşılayacaklarını bildirmişti.

Etiketler : öğretmen zorunlu hizmet affı resmi gazete
300 yıllık evde tatil

300 yıllık evde tatil
Kızının odasını hazırlıyor

Kızının odasını hazırlıyor
Enerjik hamile

Enerjik hamile
Melisa Aslı Pamuk: Güven insanıyım sürprizleri sevmem

Melisa Aslı Pamuk: Güven insanıyım sürprizleri sevmem
‘Yaza merhaba' dediler

‘Yaza merhaba' dediler
Mavi tura çıktılar

Mavi tura çıktılar
KKTC çıkarması

KKTC çıkarması
Rengarenk Nil

Rengarenk Nil
"Fedon'un veliahtıyım"

"Fedon'un veliahtıyım"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX