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30 Mayıs 2023 Salı 15:15:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2023 Salı 15:15:00

Öğretmen ve başöğretmenlik eğitim programına başvurular başladı

Kaynak: AA

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitim programına başvurular başladı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 9 Haziran'a kadar devam edecek başvuruların ardından uzman öğretmenlik eğitimleri 17 Temmuz-8 Eylül, başöğretmenlik eğitimleri ise 17 Temmuz-18 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Eğitim programına başvuran MEB'e bağlı resmi eğitim kurumlarında öğretmen ve uzman öğretmenlerin şartları taşıyıp taşımadıkları, il değerlendirme komisyonlarınca değerlendirilecek.

MEB'e bağlı özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmen ve uzman öğretmenlerin başvurularıysa Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün koordinesinde ilçe veya il milli eğitim müdürlüklerince onaylanacak.

Eğitim programına ilişkin detaylara, "https://www.meb.gov.tr/uzman-ogretmenlik-ve-basogretmenlik-egitim-programi-icin-basvurular-basladi/haber/30065/tr" adresinden ulaşılabilecek.

Etiketler : milli eğitim bakanlığı meb öğretmenlik başöğretmenlik eğitim programı
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