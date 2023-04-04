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Öğretmen ataması için sözlü sınav merkezleri açıklandı
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04 Nisan 2023 Salı 20:52:00 - Güncelleme:04 Nisan 2023 Salı 20:52:00

Öğretmen ataması için sözlü sınav merkezleri açıklandı

Kaynak: AA

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru yapan adayların sözlü sınav merkezlerini açıkladı.

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yeri bilgisi, e-devlet ekranı üzerinden sorgulanacak. Adaylar, sözlü sınav merkezlerini T.C. kimlik numarası ile öğrenebilecek.

Bakanlıkça, 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında yapılacak, sonuçlar 18 Nisan'da açıklanacak.

Adayların atama tercihleri, 2-6 Mayıs'ta alınacak, atama sonuçları ise 8 Mayıs'ta duyurulacak.

Öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak.

Etiketler : Öğretmen Öğretmen Ataması Eğitim Milli Eğitim Bakanlığı

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