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04 Haziran 2020 Perşembe 17:41:00 - Güncelleme:04 Haziran 2020 Perşembe 17:41:00

MSÜ sınavına giriş belgeleri erişime açıldı

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Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) için giriş belgeleri erişime açıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2020-MSÜ adaylarının, 14 Haziran'da düzenlenecek sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yerin bilgisini gösteren sınava giriş belgesine, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" sitesinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek.

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