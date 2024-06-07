Milyonların gündemi: YKS-TYT-AYT-YDT...
Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumdan oluşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 8-9 Haziran'da yapılacak. 3 milyondan fazla aday 2024 YKS'de ter dökecek. Peki, sınav öncesi pişman olmamak için hangi tedbirler alınmalı? İşte yanıtı...
Hafta sonu sınav maratonu var.
Bu yıl 3 milyondan fazla aday ter dökecek.
2024 YKS, 8-9 Haziran'da yapılacak.
SAATLERE DİKKAT!
YKS'nin birinci oturumu TYT, Cumartesi günü saat 10:15'te...
YKS'nin ikinci oturumu AYT, Pazar günü yine saat 10:15'te...
YDT, Pazar günü saat 15:45'te...
PİŞMAN OLMAMAK İÇİN...
Sınavlardan 15 dakika önce kapılar kapatılacak.
En doğru yöntem sınavın başlangıcından en geç yarım saat önce hazır bulunmak.
Sınav giriş belgesi...
Fotoğraflı nüfus cüzdanı ya da T.C. kimlik kartları...
Bunlar adayların yanında olmalı.
Tam da sınav günü nüfus cüzdanı kaybolursa?
Nüfus müdürlükleri Cumartesi 07:00-17:00 arasında Pazar günü ise 07:00-15:30 saatleri arasında açık olacak.