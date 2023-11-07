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07 Kasım 2023 Salı 09:00:00 - Güncelleme:07 Kasım 2023 Salı 09:00:00

Milyonlarca öğrenci için ilk ara tatil 10 Kasım'da başlıyor

Kaynak: TRT Haber

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Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki 19 milyonu aşkın öğrenci, 13-17 Kasım'da 2023-2024 eğitim öğretim yılı ilk ara tatilini yapacak.

Yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen 11 Eylül'de dersbaşı yaptı.

Bakanlığın açıkladığı takvime göre, okullarda ilk ara tatil 13-17 Kasım arasında olacak.

Yarıyıl tatili ise 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

Eğitim öğretim yılı kapanışı ise 14 Haziran 2024'te gerçekleşecek.

Etiketler : okul öncesi ilköğretim ortaöğretim öğrenci ara tatil
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