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07 Kasım 2021 Pazar 22:00:00 - Güncelleme:07 Kasım 2021 Pazar 22:00:00

Milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar'ın adı burs programı ile yaşatılacak

Kaynak: AA

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Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, vefat eden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar adına toplam 2 bin öğrencinin Milli Teknoloji Burs Programı ile destekleneceğini duyurdu.

Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Özdemir Bayraktar'ın adı ve idealleri #MilliTeknolojiHamlesi'nin genç gönüllülerinin projelerinde yaşayacak. Toplam 2 bin öğrenci kardeşimizi Milli Teknoloji Burs Programı ile destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından yapılacak "Özdemir Bayraktar Burs Programı" ile 81 ilde okuyan ihtiyaç sahibi üniversite, lise ve ortaokul öğrencilerine 10 ay boyunca aylık 750 lira burs desteği sağlanacak.

Paylaşımda, burs programına son başvuru tarihinin 30 Kasım olduğu belirtildi.

Etiketler : baykar özdemir bayraktar burs haluk bayraktar türkiye teknoloji takımı vakfı
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