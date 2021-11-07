Milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar'ın adı burs programı ile yaşatılacak
Kaynak: AA
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, vefat eden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar adına toplam 2 bin öğrencinin Milli Teknoloji Burs Programı ile destekleneceğini duyurdu.
Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Özdemir Bayraktar'ın adı ve idealleri #MilliTeknolojiHamlesi'nin genç gönüllülerinin projelerinde yaşayacak. Toplam 2 bin öğrenci kardeşimizi Milli Teknoloji Burs Programı ile destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Özdemir Bayraktar'ın adı ve idealleri #MilliTeknolojiHamlesi'nin genç gönüllülerinin projelerinde yaşayacak.— Haluk Bayraktar (@haluk) November 5, 2021
Toplam 2 bin öğrenci kardeşimizi Milli Teknoloji Burs Programı ile destekleyeceğiz. ���� ������ ��
Başvuru için ���� https://t.co/ZoS24K7eD7 pic.twitter.com/GLcFJFJBiP
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından yapılacak "Özdemir Bayraktar Burs Programı" ile 81 ilde okuyan ihtiyaç sahibi üniversite, lise ve ortaokul öğrencilerine 10 ay boyunca aylık 750 lira burs desteği sağlanacak.
��''Yükselen Yıldız Burs Programı''— TR Teknoloji Takımı (@T3Vakfi) November 5, 2021
��''Eğitmen - Mentor Burs Programı''
����''Özdemir Bayraktar Burs Programı''
Türkiye'nin yerli ve #MilliTeknolojiHamlesi'ne katkı sağlayacak gençlerimiz, #MilliTeknolojiBursProgramı'nda buluşuyor❗
Son Başvuru 30 Kasım
����https://t.co/m97EmOYMvN pic.twitter.com/PCSRQqeH6m
Paylaşımda, burs programına son başvuru tarihinin 30 Kasım olduğu belirtildi.