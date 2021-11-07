Özdemir Bayraktar'ın adı burs programı ile yaşatılacak

Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Özdemir Bayraktar'ın adı ve idealleri #MilliTeknolojiHamlesi'nin genç gönüllülerinin projelerinde yaşayacak. Toplam 2 bin öğrenci kardeşimizi Milli Teknoloji Burs Programı ile destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Özdemir Bayraktar'ın adı ve idealleri #MilliTeknolojiHamlesi'nin genç gönüllülerinin projelerinde yaşayacak.



Toplam 2 bin öğrenci kardeşimizi Milli Teknoloji Burs Programı ile destekleyeceğiz. ���� ������ ��



Başvuru için ���� https://t.co/ZoS24K7eD7 pic.twitter.com/GLcFJFJBiP — Haluk Bayraktar (@haluk) November 5, 2021

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından yapılacak "Özdemir Bayraktar Burs Programı" ile 81 ilde okuyan ihtiyaç sahibi üniversite, lise ve ortaokul öğrencilerine 10 ay boyunca aylık 750 lira burs desteği sağlanacak.

��''Yükselen Yıldız Burs Programı''

��''Eğitmen - Mentor Burs Programı''

����''Özdemir Bayraktar Burs Programı''



Türkiye'nin yerli ve #MilliTeknolojiHamlesi'ne katkı sağlayacak gençlerimiz, #MilliTeknolojiBursProgramı'nda buluşuyor❗



Son Başvuru 30 Kasım

����https://t.co/m97EmOYMvN pic.twitter.com/PCSRQqeH6m — TR Teknoloji Takımı (@T3Vakfi) November 5, 2021

Paylaşımda, burs programına son başvuru tarihinin 30 Kasım olduğu belirtildi.