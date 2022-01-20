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20 Ocak 2022 Perşembe 10:38:00 - Güncelleme:20 Ocak 2022 Perşembe 10:39:00

MEB'den seçmeli ders tercih işlemleri hakkında açıklama

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Milli Eğitim Bakanlığı, seçmeli dersler için tercih sürecinin olumsuz hava şartları nedeniyle 7 Şubat saat 17.00'a kadar uzatıldığını açıkladı.

MEB, 'Öğrencilerin okullarda açılmasını istedikleri seçmeli dersler için yarın sona erecek tercih süreci, 7 Şubat saat 17.00'ye kadar uzatıldı.' açıklamasında bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen açıklama şu şekilde:

Öğrencilerin okullarda açılmasını istedikleri seçmeli dersler için yarın sona erecek tercih süreci, 7 Şubat saat 17.00'ye kadar uzatıldı. Ortaokul ve liselerde seçmeli derslerin seçimi için tercih süreci, olumsuz hava şartları nedeniyle öğrencilerin okula gidememesi dolayısıyla gelen talepler doğrultusunda Bakanlık tarafından uzatıldı.

Etiketler : MEB Milli Eğitim Bakanlığı tercih süreci Ortaokul ve liseler
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