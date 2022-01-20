MEB'den seçmeli ders tercih işlemleri hakkında açıklama

MEB, 'Öğrencilerin okullarda açılmasını istedikleri seçmeli dersler için yarın sona erecek tercih süreci, 7 Şubat saat 17.00'ye kadar uzatıldı.' açıklamasında bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen açıklama şu şekilde:

Öğrencilerin okullarda açılmasını istedikleri seçmeli dersler için yarın sona erecek tercih süreci, 7 Şubat saat 17.00'ye kadar uzatıldı. Ortaokul ve liselerde seçmeli derslerin seçimi için tercih süreci, olumsuz hava şartları nedeniyle öğrencilerin okula gidememesi dolayısıyla gelen talepler doğrultusunda Bakanlık tarafından uzatıldı.