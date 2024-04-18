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18 Nisan 2024 Perşembe 13:30:00 - Güncelleme:18 Nisan 2024 Perşembe 13:30:00

Milli Eğitim Bakanlığından Filistinlilere destek

Kaynak: DHA

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Milli Eğitim Bakanlığı, Filistin'den Türkiye'ye getirilen çocuk ve yetişkinlere yönelik psikolojik destek ve Türkçe öğrenimi çalışması başlattı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Yusuf Tekin'in talimatıyla başlatılan çalışmalardan Sağlık Bakanlığı ve AFAD koordinesinde Türkiye'ye getirilen Gazzeliler yararlanabilecek.

Bakanlık tarafından sunulan destek kapsamında Filistinli misafir çocukların eğitimlerine devam edebilmeleri için gerekli planlamalar yapılacak.

Özel eğitim ve psikolojik destek ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar ile sınıf seviyelerine göre rehberlik faaliyetleri Bakanlığın ilgili birimlerince yürütülecek.

Sunulan eğitim desteği kapsamında İstanbul'un Fatih, Bayrampaşa, Sultangazi ve Bakırköy ilçelerinde denklikleri yapılanlar anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim hizmeti alıyor.

TÜRKÇE KURSU AÇILDI

Ankara'da ise geçici barınmaları sağlanan Filistinlilerin Türkçe kursu taleplerinin karşılanması ve çocukların eğitim ihtiyaçlarına ilişkin gerekli tedbirlerin alınması amacıyla gerekli çalışmalar başlatıldı.

Bu kapsamda Çankaya Başkent Halk Eğitimi Merkezi tarafından yapılan planlamalar sonucu çocuklar ve yetişkinler için olmak üzere Yabancılar İçin Türkçe Dil Öğretimi A1 Seviye Kursu açıldı. Denklikleri yapılan öğrenciler sınıf seviyelerine göre okullara yerleştirilmeye başlandı.

Öte yandan Bakanlığın; İstanbul ve Ankara'daki çeşitli tesislerde geçici barınmaları sağlanan Gazzeli savaş mağdurlarına yönelik, halk eğitimi merkezlerinde açtığı Türkçe Öğretimi Kursları'nda çanta ve kırtasiye eşyaları dağıtılıyor. Filistinli savaş mağduru misafir çocuklar ve yetişkinler için gerekli her türlü çalışmaların devam edeceği bildirildi.

Etiketler : milli eğitim bakanlığı filistin destek
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