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MEB'in dijital eğitim ve inovasyon ekosistemi faaliyeti yapacak "ETKİM" açıldı
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11 Mayıs 2023 Perşembe 19:00:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2023 Perşembe 19:00:00

MEB'in dijital eğitim ve inovasyon ekosistemi faaliyeti yapacak "ETKİM" açıldı

Kaynak: AA

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Teknokent arasında imzalanan protokol kapsamında kurulan Eğitim Teknolojileri Kuluçka ve İnovasyon Merkezi (ETKİM) açıldı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcıları Sadri Şensoy ve Petek Aşkar, ETKİM binasını ziyaret ederek faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Aşkar, ETKİM'in MEB'e ait eğitim teknolojileri odaklı Ar-Ge merkezi olarak faaliyet göstereceğini, ilgili tüm birimler ve paydaşları bir araya getireceğini ifade etti.

Aşkar, dijital eğitim ve inovasyon ekosisteminde başta öğretmenler olmak üzere, tüm paydaşların katılımıyla "Eğitime, geleceğimize benim de bir ETKİM olsun" anlayışıyla katılımcı ve paylaşımcı bir yapı geliştirileceğini söyledi.

MEB'in dijitalleşme vizyonu doğrultusunda, mevcut insan kaynağı potansiyelinin açığa çıkarılması ile eğitim teknolojileri alanında yenilikçi ürünler, fikirler ve çözümlerin test edileceğini belirten Aşkar, "Bakanlığımızın güncel ve gelecekteki vizyonuna uygun insan kaynağı, pedagojik model ve Ar-Ge çıktılarının geliştirilmesine tüm paydaşların katılımıyla ortam hazırlanacak." dedi.

ETKİM sayesinde eğitim teknolojilerinin aktif kullanımında güçlü bir işbirliği modelinin geliştirileceğine vurgu yapan Aşkar, şunları kaydetti:

"Merkez, okullara yönelik dijital eğitim stratejilerini uygulama, teknoloji destekli iyi uygulama örnekleri sunma ve kapasite geliştirme faaliyetlerini destekleyecek. Bununla beraber, eğitim teknolojileri yatırımlarını en güçlü şekilde kullanmak amacıyla profesyonel öğrenme laboratuvarında mesleki gelişim çalışmaları, pilot uygulamalar, Ar-Ge çalışmaları ve teknoloji geliştirme faaliyetleri yer alacak."

Aşkar, ETKİM'in kuruluş aşamasında hayata geçirilmek üzere başlangıç projelerinin hazırlandığını belirterek şöyle devam etti:

"Eğitimde dijital oyunlaştırma, Bakanlık dijital eğitim platformlarının kullanılabilirlik performansının artırılması ve teknoloji destekli mesleki gelişim toplulukları ve okul tabanlı mesleki gelişim projeleriyle inovasyon ekosistemi geliştirme çalışmalarının başlatılması ve bu kapsamda Bakanlık birimlerinden tamamının yer alacağı çalışma grupları kurulması planlanıyor. Başlangıç projeleri ile birlikte Bakanlığımız teknoloji destekli eğitim yaklaşımını, Ar-Ge ve inovasyon kültürünü desteklemeye yönelik Bakanlık birimleri ile yeni projeler de geliştirilecek."

Aşkar, ETKİM'in, Eğitim Bilişim Ağı (EBA), Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA), Öğrenci/Öğretmen Destek Sistemi (ÖDS), Matematik Eğitim Platformu, İngilizce Eğitim Platformu DİYALEKT, Türkçe Eğitim Platformu, İngilizce Eğitim Platformu, Halk Eğitimi Merkezleri Bilişim Ağı (HEMBA), Mesleki Eğitim Artırılmış Gerçeklik Platformlarının etkin kullanımı ve geliştirilmesinde de aktif rol oynayacağını ifade etti.

Etiketler : meb dijital eğitim inovasyo
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