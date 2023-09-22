VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sokakta mayoyla gezdiği için gözaltına alınan ''hayasız'' hakkında karar
Halk Ekmek'te bakteri skandalı! Fabrika çalışanı rezaleti anlattı: Ankaralılara bile bile yedirdiler
Bakan Uraloğlu, Cezayir'in sembol alanlarını ziyaret etti
Nijerya ordusu, kaçırılan 35 kişiden 6'sının kurtarıldığını bildirdi
Netanyahu: Suudi Arabistan ile tarihi barışın eşiğindeyiz
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Bakan Fidan'a Karabağ halısı hediye etti
22 Eylül 2023 Cuma 17:34:00 - Güncelleme:22 Eylül 2023 Cuma 17:34:00

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den belediyelere okul inşa sürecinde destek çağrısı

Kaynak: AA

ABONE OL

Bakan Tekin, çocukların eğitim öğretimde yaşadıkları ortamları iyileştirmeye çalıştıklarını vurgulayarak "Bazı belediyelerle bu konuda birlikte yürüyemiyoruz. Burada ayrım gözetmiyoruz. Toplumumuzun tamamının sorumluluğunda olan bir konu" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, merhum iş insanı Necmettin Öztürk'ün ailesi tarafından Ümraniye'de yaptırılan Necmettin Öztürk İlkokulu'nun açılış törenindeki konuşmasında, hayırsever aileye katkıları ve süreçte gösterdikleri ilgi, alakadan dolayı teşekkür etti.

Eğitimin ağır bir yük olduğunu, bu yükün altından da tek başına bakanlığın, bakanlıkta çalışan kişilerin veya merkezi bütçenin kalkamayacağını kaydeden Tekin, "Maalesef herkes 'yapılmalı, yapsın, yapsınlar' gibi cümleler kuruyorlar ama Milli Eğitim öyle değil maalesef. Ben o yüzden 'yapsınlar' diyenlerin yerine 'hadi beraber yapalım' diyenleri gerçekten çok seviyorum, kendilerine minnettarım." diye konuştu.

Hayırsever aileye başsağlığı dileğinde bulunarak, bu okulda okuyan çocukları, sabah buraya her geldiklerinde dua edecekleri, hayır duasıyla anacakları bir esere kavuşturduklarını ifade eden Tekin, şöyle devam etti:

"Öğretmen arkadaşlarımızla beraber bizim üzerimize düşen vazife, bu okula gelecek çocuklara, ülkeye, devlete, topraklara, coğrafyaya hizmet etmiş herkesi hayırla yad etmelerini öğretmek. Dolayısıyla siz okulu bize teslim ettiniz, biz de öğretmenlerimizle beraber sadece Necmettin Bey için değil bu ülkeye, bu coğrafyaya hizmet etmiş her kim varsa onları hayırla yad edecek, her daim arkalarından dua edecek bir kuşak yetiştirmek istiyoruz. Biz bu yoldayız, bu yolda da toplumun bütün kesimlerinden destek bekliyoruz. "

BAKAN TEKİN'DEN BELEDİYELERE OKUL İNŞA SÜRECİNDE DESTEK ÇAĞRISI

Tekin, okul inşa etmeye, çocukların eğitim öğretimde yaşadıkları ortamları fiziksel açıdan iyileştirmeye çalıştıklarını vurgulayarak, "Bu kadar fedakarlık yaparken, bu kadar bu işe sahip çıkarken, bazı illerde belediyelerle bu konuda birlikte yürüyemiyoruz. Nihayetinde bu ülkenin, bu coğrafyanın, o ilin, o ilçenin çocuklarına okul yapacağımızda bize arazi temininde, arazinin hukuki problemlerinin çözümünde, cari giderlerle ilgili olarak belediyenin üzerimizdeki yüklerinde, bize hiç destek olmayan belediyeler var. Tam tersine mevzuyu yargıya taşıyan belediyeler var." diye konuştu.

Bireysel tüketiciye sattıkları fiyatın 3 katı fiyatla okullara su satan belediyeler olduğunu ifade eden Tekin, "Böyle belediyelerin yanında bir de eğitim öğretim sürecine sürekli destek olan belediyeler var. Ben bu açıdan bize bu anlamda destek olan yerel yönetimlere ayrıca bir parantez açarak teşekkür etmek istiyorum. İnşallah hep beraber, burada siyasi parti ya da belediye anlamında bir ayrım gözetmiyoruz. Toplumumuzun tamamının sorumluluğunda olan bir konu." değerlendirmesinde bulundu.

Törende konuşmaların ardından Bakan Tekin, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, iş insanı Necmettin Öztürk'ün eşi Meral Öztürk, kızı Hilal Öztürk Songun ve katılımcılar, öğretmenler ve öğrencilerle birlikte kurdele keserek okulun açılışını gerçekleştirdi.

Etiketler : yusuf tekin okul inşa belediye
Yürüyen servet! Altın kaplama elbise yaptırdı

Yürüyen servet! Altın kaplama elbise yaptırdı
Ayrıldılar

Ayrıldılar
Tamer Karadağlı'ya övgü yağdırdı

Tamer Karadağlı'ya övgü yağdırdı
10 günde 35 bin kişiyle buluştu

10 günde 35 bin kişiyle buluştu
Kıyafet değil ses önemli

Kıyafet değil ses önemli
Setlere dönüyor

Setlere dönüyor
2. kez babalık sevinci yaşadı

2. kez babalık sevinci yaşadı
Üçüncü kez şampiyon olmak için gidiyor

Üçüncü kez şampiyon olmak için gidiyor
Yeni şarkı heyecanı

Yeni şarkı heyecanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX