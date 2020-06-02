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02 Haziran 2020 Salı 17:31:00 - Güncelleme:02 Haziran 2020 Salı 17:31:00

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'Telafi eğitimi' açıklaması

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen eğitim dönemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Selçuk, 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' kapsamında Artvin'deki meslektaşları, eşleri ve çocuklarının katılımıyla video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede yarım kalan dönemin telafisi, okula dönüş sonrası planlamalar konuşuldu.

Bakan Selçuk, öğretmenliğin toplumun en zor zamanlarında her türlü probleme yetişen özel bir meslek grubu olduğunu belirterek, "Çocukların mutluluğu için, velilerimizin mutluluğu için birçok şey yaptığınızı biliyorum. Hiçbir çocuk geride kalmasın diyerek çaba ortaya koyduğunuzu biliyorum. Gözüm arkada değil" dedi.

'ÖĞRENME BİR BÜTÜNDÜR'

Eğitimcinin donanımının çok önemli olduğunu belirten Selçuk, bu nedenle öğretmene yatırımı çok değerli bulduğunu anlattı. Uzaktan eğitim sürecinin getirdiği dijital beceriler ve öğretmenlerin talep ettiği diğer pek çok alanla ilgili desteklerin artacağını duyuran Bakan Selçuk, salgın sürecinde yeni pek çok durumun ortaya çıktığını anımsattı.

Bakan Selçuk, "Öğrenme bir bütündür. Okul her şeye yetmez. Salgın döneminde çocuklarımızın okul dışında neler öğrenebildiklerini gördük. Bu yüzden de öğretim programlarının içine okul dışı faaliyetlerin katılması, uygulama temelli faaliyetlerin artırılması konusunda genel bir müfredat yaklaşımımız da var" diye konuştu.

'OKULLAR AÇILDIĞINDA YÜZ YÜZE TELAFİLER OLACAK'

Bakan Selçuk, öğretmen buluşmalarına katılan öğrencisi Burçak Avcı'nın telafi eğitimleri hakkındaki sorusu üzerine hiçbir öğrencinin ve öğretmenlerinin kaygı duymasına gerek olmadığını dile getirerek, "Okullar açıldığında yüz yüze telafiler olacak. Okul açılışı önceki dönemde, yaz tatilinde de EBA TV’de telafi için daha önceki öğrencilerimizin sahip olmadığı imkanlar sağlayacağız" ifadesini kullandı.

Öte yandan görüşmede müzik öğretmeni Oğuz Medetoğlu akordiyon çaldı, 2 kişilik küçük bir folklor ekibi de Artvin'in yeşil doğası fonunda Medetoğlu'na eşlik etti. Ebubekir Alp ise canlı yayında Ziya Öğretmen için fidan dikti.

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