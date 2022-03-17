VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Milli Eğitim Bakanı Özer'den 'yüz yüze eğitim' açıklaması
Ukrayna: Melitopol Belediye Başkanı Fedorov, esir alınan 9 Rus askerine karşılık serbest bırakıldı
Küresel ekonomide enflasyon çıkmazı: Bir psikolojik savaş mücadelesi
Çin, artan omicron vakaları karşısında salgınla mücadele yönergesini güncelledi
Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Çiğdemler çiçek açtı
Benzin ve motorinde indirim
1915 Çanakkale Köprüsü yarın açılıyor
Başkan Erdoğan: Sığınmacıları vatandaşlarımızdan ayırmadık
"İnsani durum giderek kötüleşiyor"
Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda! Faiz kararı ne olacak?
“Seçil'i Chloe'den 10 kat fazla sevdim”
Teklisine Grammy desteği
Filme düğün engeli
Bu kez sus pus
mutluluğun ilk karesi
Dokuz Rus askerine karşılık serbest bırakıldı
Bakan Karaismailoğlu'ndan 1915 Çanakkale Köprüsü açıklaması: Cumhurbaşkanımızın bir sürprizi olacak
Fahiş kiraya fren formülü
NATO bölgeye asker gönderecek mi?
Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran açıklama
İstanbul için kar alarmı!
Kremlin'den jet yanıt!
Böbrekleri tüketen 8 neden
17 Mart 2022 Perşembe 12:32:00 - Güncelleme:17 Mart 2022 Perşembe 12:32:00

Milli Eğitim Bakanı Özer'den 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli Eğitim Bakanı Özer, "Allah'a şükür şu ana kadar hiçbir kesinti olmadan eğitim-öğretime yüz yüze devam ettik. Sağlık Bakanlığımızla, Sağlık Bilim Kurulunun koordinasyonuyla süreci başarılı bir şekilde devam ettiriyoruz." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitime kararlılıkla devam ettiklerini söyledi.

Bakan Özer, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Malatya'da Valiliği ziyaret etti.

Malatya Valisi Aydın Baruş tarafından karşılanan Özer'e öğrenciler çiçek takdim etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Özer, burada yaptığı konuşmada, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında yüz yüze eğitime kararlılıkla devam ettiklerini ifade etti.

Özer, 7 Şubat tarihi itibarıyla ikinci döneme başladıklarını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Allah'a şükür şu ana kadar hiçbir kesinti olmadan eğitim-öğretime yüz yüze devam ettik. Sağlık Bakanlığımızla, Sağlık Bilim Kurulunun koordinasyonuyla süreci başarılı bir şekilde devam ettiriyoruz. Bu sürecin en büyük kahramanları öğretmenler. Öğretmenlerimiz hem maskeyle ders anlatma fedakarlığı gösterdi hem de aşılanma oranlarıyla gerçekten Türk toplumuna ülkemizde müthiş bir örneklik oluşturdular. Sadece Türkiye'de değil, çoğu gelişmiş ülkede de yüz yüze eğitime kesintisiz şekilde devam eden ülkelerdeki öğretmenlerin aşılanma oranının da çok üzerinde orana sahip oldular. Ben Malatya'daki tüm öğretmenlerimize şükranlarımızı sunuyorum. Malatya'dan Türkiye'nin 81 ilinde fedakarca görevini yapan öğretmenlerimize teşekkürlerimi arz ediyorum. Öğrencilerimize de teşekkür ediyorum, sürekli kurallara uyarak maskeleriyle derslerini dinlediler. Bu fedakarlıklarından dolayı tüm öğrencilerimize ve onları destekleyen ailelerine çok teşekkür ederim."

Malatya'nın eğitimde son dönemde önemli başarılara imza attığını belirten Özer, bugün gerçekleştirilecek toplantıda, Vali, milletvekilleri, belediye başkanları, Milli Eğitim Müdürü ve ilçe milli eğitim müdürleriyle kentte eğitim durumunu masaya yatıracaklarını ifade etti.

Etiketler : Milli Eğitim Bakanı Malatya Valisi Aydın Baruş Milli Eğitim Müdürü
36 yıl sonra zirvede

36 yıl sonra zirvede
Televizyona iş yok artık

Televizyona iş yok artık
Benim çocuk özlemim yok

Benim çocuk özlemim yok
‘Münaşaka'İstanbul'da

‘Münaşaka'İstanbul'da
Karın tadını çıkardılar

Karın tadını çıkardılar
Arabesk şov

Arabesk şov
Azerbaycan'dan ödül

Azerbaycan'dan ödül
Ceceli ile telefonda düet

Ceceli ile telefonda düet
Sevenleri kar kış dinlemedi

Sevenleri kar kış dinlemedi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER