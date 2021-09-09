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09 Eylül 2021 Perşembe 11:41:00 - Güncelleme:09 Eylül 2021 Perşembe 11:41:00

Milli Eğitim Bakanı Özer: Türkiye yeni öğretmen atamalarıyla OECD ülkelerine daha da yaklaşacak

Kaynak: AA

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 15 bin yeni öğretmen atama müjdesini değerlendirdi. Özer, "Yeni atamalarla Türkiye'de öğretmen başına düşen öğrenci oranları, OECD ülkeleri ortalamasına daha da yaklaşacaktır" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Yeni atamalarla Türkiye'de öğretmen başına düşen öğrenci oranları, OECD ülkeleri ortalamasına daha da yaklaşacaktır." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Özer, yaptığı yazılı açıklamada, 15 bin yeni öğretmen atama müjdesi vermesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Eylül'de 20 bin öğretmen atamasını gerçekleştirdikten sonra 15 bin yeni atama müjdesi vermesinden büyük mutluluk duyduklarını belirten Özer, yeni öğretmen atamasına desteklerinden dolayı Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'e de teşekkürlerini iletti.

Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için insan kaynağına yapılan yatırımların eğitim sisteminin kalitesini daha da artıracağından şüphesi olmadığını vurgulayan Özer, "Yeni atamalarla Türkiye'de öğretmen başına düşen öğrenci oranları, OECD ülkeleri ortalamasına daha da yaklaşacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Atamaya ilişkin çalışmaların devam ettiğini, branş dağılımları ve atama takviminin en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacağını kaydeden Özer, atama kararının eğitim camiasına ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Etiketler : milli eğitim bakanı mahmut özer recep tayyip erdoğan öğretmen atamaları
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