Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce başlatılan "Oku-Yorum, Yazı-Yorum" projesinin eleştirel okumaya yönelik birinci dönem faaliyetleri farklı etkinliklerle hayat buluyor.

2021-2022 eğitim öğretim yılında "Yazarlık Atölyesi" adıyla gerçekleştirilen, pilot olarak 16 sosyal bilimler lisesinde uygulanan projenin bu yıl kapsamı genişletildi.

Proje, eleştirel okumaya yönelik faaliyetler ve yaratıcı yazarlık çalışmalarıyla 2 aşamalı olarak 93 sosyal bilimler lisesinde yürütülüyor.

PROJEYE 930 ÖĞRENCİ KATILIYOR



Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, projenin geçen yıl hikaye türündeki yarışmada birinci olan Kayseri Kilim Sosyal Bilimler Lisesi koordinasyonunda yürütüldüğünü belirtti.

Özer, "Proje çalışmalarıyla, öğrencilerimizde bilişsel becerilerin yanı sıra sosyal ve duygusal becerilerin kazandırılması ve eleştirel okuma yetisine sahip genç yazarların yetiştirilmesini hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

67 ildeki 93 sosyal bilimler lisesinden 930 öğrenci ve danışman öğretmenlerin katılımıyla yürütülen projenin, öğrencilerin mesleki ve akademik başarılarına, görev performansı, duygu düzenleme, işbirliği, açık fikirlilik ve başkalarıyla etkileşimde olma becerilerine katkı yapacağını belirten Özer, okuma kültürünün kazandırılmasını da hedeflediklerini kaydetti.

Özer, "Okullarda oluşturulacak öğrenme toplulukları aracılığıyla eleştirel okuma becerisinin kazandırılması hedefi doğrultusunda öğrencilerimize nesnel ve öznel eleştiri yapabilme, eski ve yeni bilgiyi sentezleyebilme, bireysel özgün bakış açısı geliştirebilme ve okumada anahtar kavramların sezilerek kullanılması yetilerinin kazandırılmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor." açıklamasında bulundu.

HER KİTAP İÇİN ELEŞTİREL OKUMA YAPILIYOR



Proje kapsamında öğrenciler, sosyal bilimler liseleri danışman öğretmenleri tarafından belirlenen 5 kitabı okuyor.

Danışman öğretmenlerle birlikte bir akademisyen desteği veya yazar buluşmasıyla değerlendirilen her kitap için eleştirel okuma süreci yürütülüyor.

Tüm kitapların okuma süreci tamamlandığında okullar, öğrencilerin gerçekleştirilen faaliyetler ve okudukları kitaplarla ilgili değerlendirme yazılarını, Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne iletmek üzere koordinatör okulla paylaşacak.

İkinci dönem için planlanan şiir ve deneme türünde ürün oluşturmaya yönelik yaratıcı yazarlık süreci, mart ve nisan aylarında çevrim içi verilecek eğitimlerin ardından gerçekleştirilecek.

Sosyal bilimler liselerinde öğrenim gören öğrenciler, bu yıl şiir ve deneme türlerinde yarışmaya katılacak.