"Özel okul ücretlerinde yeni oranı yarın belirleyeceğiz"

03 Ocak 2023 Salı 14:38:00 - Güncelleme:03 Ocak 2023 Salı 14:38:00
Milli Eğitim Bakanı Özer: Özel okullarda 2023 ücret artış oranını yarın kamuoyuna duyuracağız
Kaynak: AA
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Milli Eğitim Bakanı Özer, özel okullarda 2023 ücret artışına ilişkin, "Velilerimizin çıkarlarını koruyacak şekilde yeni oranı yarın belirleyeceğiz ve kamuoyuna duyuracağız." dedi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel okullarda 2023 ücret artışına ilişkin, "Velilerimizin çıkarlarını koruyacak şekilde yeni oranı yarın belirleyeceğiz ve kamuoyuna duyuracağız." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
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