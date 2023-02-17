VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hastane enkazından 261. saatte kurtarılan baba 12 günlük bebeğiyle buluştu
Kamu bankalarından deprem bölgelerine 72 milyar liralık destek
Depremzedeler yurdun dört bir yanında misafir ediliyor
Gaziantep'te ev taşıma ücretine azami sınır getirildi
BAE depremzedeler için toplam 97 yardım uçağı gönderdi
Şanlıurfa'da kira artışı yapan 7 emlakçıya ceza kesildi
"Acıyı hafifletmek için çalışan herkesi yürekten tebrik ediyorum"
"Hangi il ve ilçelerde eğitime başlanacağını salı açıklayacağız"
Türk Kızılaydan deprem bölgesindeki 1648 köye yardım malzemesi desteği
Yargıtay'dan depremzedeler için AFAD'a 1 milyon 400 bin lira bağış
Çinli arama kurtarma ekipleri ülkelerine döndü
Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili soruşturmalarda 83 tutuklama
Suudi Arabistan depremzedelere yardım taşıyan bir uçak daha gönderdi
İngiltere Savunma Bakanlığından depremzedelere tıbbi destek
Afşin Elbistan B Termik Santrali gelecek hafta kısmen çalışmaya başlayacak
Konutları hasar görenlere yönelik 10 bin liralık hane başı destek ödemelerine başlandı
AB Türkiye'deki depremzedeler için 5,5 milyon avroluk insani yardımda bulundu
Adıyaman'da depremde yıkılan binanın inşaat sorumlularından biri tutuklandı
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Komsic'i kabul etti
Endonezya'nın Tual kentinin güneybatısında 6,1 büyüklüğünde deprem
Antarktika'daki deniz buzu 43 yılın en düşük seviyesine geriledi
İngiltere Savunma Bakanlığından depremzedelere tıbbi destek
UNICEF'in "İyi Niyet Elçisi" Priyanka Chopra, depremzedeler için yardım çağrısında bulundu
Avrupa'da gaz fiyatı 17 ayın en düşük seviyesine geriledi
17 Şubat 2023 Cuma 17:08:00 - Güncelleme:17 Şubat 2023 Cuma 17:08:00

Milli Eğitim Bakanı Özer: Hangi il ve ilçelerde eğitime başlanacağını salı açıklayacağız

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Milli Eğitim Bakanı Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yaşayan 35 bin 24 öğrencinin diğer illere nakil olduğunu bildirdi. Özer, deprem bölgesinde hangi il ve ilçelerde eğitime başlanacağını salı günü açıklayacaklarını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Çubuk Yerleşkesi'ndeki GSB yurtlarına yerleştirilen depremzedeleri ziyaret etti.

Ziyaret öncesi açıklamalarda bulunan Özer, 71 ilde pazartesi itibarıyla eğitim öğretimin başlayacağını belirterek depremden etkilenen 10 ille ilgili de çalışmaların tamamlandığını, eğitim öğretimin başlayacağı il ve ilçelerle ilgili açıklamayı salı günü yapacaklarını aktardı.

Bakan Özer: Depremzede öğretmenlerin nakil sürecini hafta sonu başlatacağız

"VATANDAŞLARIMIZ NAKİL İŞLEMLERİYLE İLGİLİ EKSTRA ÇABA İÇERİSİNE GİRMEYECEK"

Depremzede ailelerin istemeleri durumunda, çocuklarının diğer illere nakillerini aldırabilmeleriyle ilgili süreci daha önce başlattıklarını anımsatan Özer, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda şu ana kadar 35 bin 24 öğrencimiz diğer illerde nakillerini aldırdılar. Diğer illerde misafir olan vatandaşlarımız ağırlıklı olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yurtlarında kalıyor. Artık Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm imkanlarıyla bu yurtlarda gelip vatandaşlarımızın kayıtlarını, çocuklarımızın nakillerini otomatik olarak burada tamamlayacağız. Yani vatandaşlarımız çocuklarının nakillerini almayla ilgili ekstra bir çaba içerisine girmeyecek. Yine 8 ve 12'nci sınıflara, deprem bölgesindeki çocuklarımızın sınavlarına destek olmak için tüm ders kitaplarını ve yardımcı kaynaklarını bastırdık. Önümüzdeki hafta itibarıyla tüm öğrencilerimize dağıtacağız. Bu yurtlarda anaokulu, ilkokul açmayla ilgili çalışmalarımızı birlikte yürüteceğiz."

Açıklamaların ardından Bakanlar Özer ve Kasapoğlu yurtlarda kalan depremzede aileler için sunulan hizmetlere ilişkin yetkililerden bilgi aldı, depremzede aileler ve çocuklarıyla sohbet etti.

Etiketler : mahmut özer eğitim deprem kahramanmaraş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX