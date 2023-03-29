VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Tatar: Rumlar ortalığı karıştırdı, idareye baskı yaptılar
Biden, dünyada demokrasinin ilerlemesi için 690 milyon dolarlık fon sağlayacaklarını söyledi
DSÖ, Marburg virüsü için 4 aşının deneme protokollerinin hazır olduğunu açıkladı
TBMM Deprem Araştırma Komisyonu toplandı
TOGG'un ilk sahipleri belli oldu
Depremden sonra nakil yaptıran 14 bin 73 öğrenci kendi iline döndü
29 Mart 2023 Çarşamba 21:08:00 - Güncelleme:29 Mart 2023 Çarşamba 21:08:00

Depremden sonra nakil yaptıran 14 bin 73 öğrenci kendi iline döndü

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesinden diğer şehirlere nakil yaptıran 14 bin 73 öğrencinin kendi illerine döndüğünü bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, afet bölgesindeki çocukların okullarıyla buluşması ve eğitimlerini sürdürmesi için gerçekleştirilen çalışmaların kesintisiz devam ettiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Özer, afet bölgesindeki okulları kademeli olarak açmalarının illerdeki normalleşmeye büyük katkı sağladığını belirterek, "Deprem sonrasında nakillerini farklı şehirlere aldıran evlatlarımızdan 14 bin 73'ü illerine döndü." ifadesini kullandı.

Etiketler : MEB milli eğitim bakanlığı afet bölgesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX