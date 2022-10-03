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MEB'in Matematik Dijital Eğitim Platformu eğlenerek öğretiyor
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03 Ekim 2022 Pazartesi 16:52:00 - Güncelleme:03 Ekim 2022 Pazartesi 16:52:00

MEB'in Matematik Dijital Eğitim Platformu eğlenerek öğretiyor

Kaynak: AA

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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hazırlanan ve matematiğin günlük hayattaki yerini animasyon, video ve etkileşimli içeriklerle sunan "Matematik Dijital Eğitim Platformu" çocuklara matematiği eğlenerek öğretiyor.

MEB'den yapılan açıklamaya göre, okul öncesinden üniversiteye tüm kademelerde matematik beceri ve yeterliklerini artırmak, öğrencilerin eğlenerek öğrenmelerini, öğretmenlerin ise matematik alanında mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla matematik seferberliği kapsamında Matematik Dijital Eğitim Platformu kuruldu.

"Eğlen, Keşfet, Öğren" sloganıyla kurulan platform, müfredata bağlı olmadan matematiğin günlük hayattaki yerini animasyon, video ve etkileşimli içeriklerle sunarak matematiğin keşif süreçlerini destekliyor, oyunlarla öğrencilerin sınıfta edindikleri kazanımları pekiştiriyor.

Öğrencilerin eğlenerek ve keşfederek matematik öğrendiği platformda, konu özetleri ve konu anlatım videolarıyla sınıf içi öğrenme süreçlerini de destekliyor.

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise matematik öğretmenlerinin sınıf içi uygulamalarını desteklemek üzere materyal uygulama örneklerine de yer verilen platformdaki tüm içerikleri öğretmenler, derse başlarken öğrencilerin konuya ilgisini çekmek veya bir konunun geçmişten bugüne gelişimini göstermek amacıyla kullanabiliyor.

Altı ana başlıktan oluşan platformun Hayat ve Matematik bölümü "İlginç Matematik", "Doğa ve Yaşamda Matematik" ile "Matematik İspatları" başlıklarından, diğer ana başlıkları ise "Tarihsel Gelişim", "Oyunlar", "Konular", "Matematik Materyalleri" ve "Duyurular" bölümünden oluşuyor.

"PLATFORM, HEM ÖĞRENCİ HEM ÖĞRETMEN HEM DE VELİLERE HİTAP EDİYOR"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, öğrencilerin matematiği eğlenerek öğrenmesini istediklerini belirterek, bu kapsamda "matematik seferberliği" başlattıklarını anımsattı.

Yaz okullarında ilk kez 4. sınıftan 12. sınıfa kadar öğrencilere matematikle ilgili yaz kursu imkanı sunduklarını hatırlatan Özer, burada öğrencilerin geliştirdiği yeni yaklaşımları keyifli şekilde matematikle ilişkilendirerek bundan istifade ettiklerini gördüklerini vurguladı.

Matematik seferberliği kapsamında Matematik Dijital Platformu'nu daha önceden kamuoyuna duyurduklarını anımsatan Özer, şunları kaydetti:

Bu, çok daha kapsamlı olan ve sadece öğrenciye değil aynı zamanda veliye, öğretmene de hitap eden ve her geçen gün içerikleri zenginleştirilen Matematik Dijital Platformu öğrencilerimizi bekliyor. Okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerimizin yoğun bir teveccühü olduğunu görmekten de büyük mutluluk duyuyoruz. Öğrencilerimizi özellikle dijital platformlardaki geçirdikleri sürelerin büyük bir kısmının Matematik Dijital Platformu'nda geçirmelerini ve böylece internet ortamında geçirdikleri sürelere çok daha verimli şekilde hem eğitimdeki kapasitelerini güçlendirme hem de yaşam becerilerini güçlendirme anlamında değerlendirmelerini bekliyoruz.

Bakan Özer, Matematik Dijital Eğitim Platformu'nu daha da geliştireceklerini bildirerek, "Böylece öğrencilerimiz orada çok daha keyifli bir şekilde keşfederek oyun temelli olarak matematik kapasitelerini, becerilerini, kazanımlarını her geçen gün arttıracaklar. Öğretmen ve velilerimizden gelen geri beslemelerle de sürekli bu dijital platformu çok daha güçlü hale getirip eğitim sistemimizin en önemli eksikliklerinin bir tanesinde iyileştirmeyle ilgili çok önemli bir adımı atmış olacağız."değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : milli eğitim bakanı mahmut özer eğitim matematik
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