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22 Eylül 2023 Cuma 11:52:00 - Güncelleme:22 Eylül 2023 Cuma 11:52:00

MEB'in İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları açıklandı

Kaynak: AA

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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılan, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları açıklandı, 100 bin öğrenci burs almaya hak kazandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları Bakanlığın internet sitesinde yayımlandı.

Daha önce 70 bin olan kontenjanın 100 bine çıkarıldığı sınavda, 30 bin kontenjan deprem bölgesi için kullanıldı.

Devlet Koruması altında olan ve diğer kanunlarla burs hakkı tanınan 3 bin 871 öğrencinin tamamına burs imkanı sağlanırken, annesi veya babası hayatta olmayan depremzede öğrencilerden sınava giren 6 bin 925 öğrencinin tamamı burstan faydalandırıldı.

Bursluluk sınavına başvuran 1 milyon 44 bin 846 kişiden 875 bin 987 aday sınava katılırken toplamda 100 bin öğrenci burs almaya hak kazandı.

İşte 2023 bursluluk sınav sonuç ekranı;

MEB İOKBS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!

Etiketler : bursluluk sınavı sonuçları meb sınav sonucu
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