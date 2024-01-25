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25 Ocak 2024 Perşembe 15:53:00 - Güncelleme:25 Ocak 2024 Perşembe 15:53:00

MEB'in engelliler için bireysel eğitim desteği bu yıl aylık 4 bin 692 lira oldu

Kaynak: AA

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MEB tarafından, özel eğitim okulları ile rehabilitasyon merkezlerinde engellilere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, bu yıl KDV hariç bireysel eğitim için aylık 4 bin 692 lira, grup eğitimi için aylık 1314 lira olarak belirlendi.

MEB'den edinilen bilgiye göre, bakanlığa bağlı 3 bin 277 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi bulunuyor. Aralık 2023 verilerine göre 504 bin 908 özel eğitime ihtiyaç duyan bireye 1 milyar 991 milyon 933 bin 364 lira eğitim desteği verildi.

Bu yıl 8 saat bireysel eğitim için ödenen ücret 3 bin 147 liradan 4 bin 692 liraya, 4 saat grup eğitimi için ödenen ücret 881 liradan 1314 liraya yükseltildi.

Özel gereksinimli birey için 8 saat bireysel ve 4 saat grup eğitimi karşılığında özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine ödenecek ücret de geçen yıla göre yüzde 49,1 oranında artırılarak 4 bin 28 liradan 6 bin 6 liraya çıkarıldı.

Bu artış oranı ile bu yıl içerisinde özel eğitime ihtiyaç duyan bireyler için aylık 2 milyar 800 milyon lira olmak üzere bu yıl için yaklaşık 35 milyar liralık ödeme yapılması öngörülüyor.

Etiketler : milli eğitim bakanlığı özel eğitim kurumları kanunu eğitim desteği
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