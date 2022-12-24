MEB'den öğretmen atamalarına ilişkin açıklama
Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanı Özer'in "Şu anda yeni atamalarla ilgili yeni bir değerlendirmemiz, talebimiz yok." ifadesini kullandığı yönündeki iddiaların asılsız olduğu bildirildi.
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün bir gazetede yayımlanan ve Bakan Mahmur Özer'e atfedilen, "Şu anda yeni atamalarla ilgili yeni bir değerlendirmemiz, talebimiz yok." iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Açıklamada, "Sayın Bakanımızın böyle bir ifadesi olmamıştır. Öğretmen atamasına ilişkin çalışmalar tamamlandığında kamuoyuyla paylaşılacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.