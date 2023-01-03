MEB'den kantin, güvenlik görevlisi ve servis şoförlerine "olumlu iletişim" eğitimleri

Bakanlık tarafından öğrencilerin bir bütün olarak gelişimlerini desteklemek ve gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebilecek risk etmenlerini azaltmak ve koruyucu etmenleri artırmak amacıyla "gelişimsel ve önleyici hizmetler" başlığında çeşitli faaliyetler yürütülüyor.

Bakanlık, okul içerisinde öğrenci ile iletişimde olan yardımcı personele de kişisel gelişimlerini artırmaları için rehberlik hizmetinin verilmesi yönünde yeni bir çalışma başlattı.

Rehberlik ve araştırma merkezinde görevli rehber öğretmenler ve psikolojik danışmanlar tarafından öğrencilerle okul yaşamında etkileşim halinde bulunan kantin ve güvenlik görevlilerine, servis şoförleri kadrosunda görevli yardımcı personele, "olumlu iletişim becerileri" başlığı altında eğitimler düzenlenecek. Eğitimler, 15 Ocak 2023'te tamamlanacak.

İLETİŞİM KONUSUNDA YAŞANAN GÜÇLÜKLERİN AŞILMASI HEDEFLENİYOR



Bu kapsamda, yaklaşık 200 bin yardımcı personele verilecek eğitimler ile günlük yaşamda iletişim konusunda yaşanan güçlükleri aşmak ve öğrenciler ile kuracakları etkileşimi daha sağlıkla hale getirmek amaçlanıyor.

Olumlu iletişim becerileri eğitimleri, rehberlik ve araştırma merkezlerinde görev yapan yaklaşık 2 bin psikolojik danışman ve rehber öğretmen aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Bakanlık, bu eğitimleri "olumlu iletişim kurma becerileri", "psikolojik sağlamlık", "akran zorbalığı", "bağımlılıkla mücadele" gibi başlıklarda devam ettirmeyi planlıyor.