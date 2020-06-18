MEB'den flaş açıklama... Karne ve belgelere E-Okul'dan ulaşılabilecek

MEB'den flaş açıklama... Karne ve belgelere E-Okul'dan ulaşılabilecek

Milli Eğitim Bakanlığı, karne ve diplomalarla ilgili açıklama yaptı.

Duyuruda İlkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrencilerin karne ve takdir-teşekkür belgelerine e-Okul üzerinden ulaşabileceği belirtildi.

Lise kademesindeki öğrencilerin ise diplomalarını ve talep etmeleri halinde takdir-teşekkür, onur ve üstün başarı belgelerini belirlerlenen tarihlerde okullarından alabileceği duyuruldu.