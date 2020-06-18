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18 Haziran 2020 Perşembe 17:41:00 - Güncelleme:18 Haziran 2020 Perşembe 17:49:00

MEB'den flaş açıklama... Karne ve belgelere E-Okul'dan ulaşılabilecek

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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada karne ile takdir ve teşekkür belgelerinin e-okul sistemi üzerinden alınabileceğini duyurdu. Lise öğrencileri ise diplomalarını belirlenen tarihlerde okullarından alabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, karne ve diplomalarla ilgili açıklama yaptı.

Duyuruda İlkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrencilerin karne ve takdir-teşekkür belgelerine e-Okul üzerinden ulaşabileceği belirtildi.

Lise kademesindeki öğrencilerin ise diplomalarını ve talep etmeleri halinde takdir-teşekkür, onur ve üstün başarı belgelerini belirlerlenen tarihlerde okullarından alabileceği duyuruldu.

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