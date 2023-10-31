VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Borsa güne yükselişle başladı
Başkan Erdoğan, Kazakistan'a gidiyor
LGS tarihi belli oldu
Uluslararası silahlı organize suç örgütü çökertildi
Küresel piyasalar Fed sonrası pozitif seyrediyor
31 Ekim 2023 Salı 16:40:00 - Güncelleme:31 Ekim 2023 Salı 16:40:00

MEB'den Cumhuriyet'in 100. yılına özel Akıllı Eğitim Haritası

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında, eğitim ve eğitim teknolojilerinin gelişimini göstermek için "Akıllı Eğitim Haritası"nı oluşturdu.

MEB'den yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla hazırlanan haritada, 1950'lerden bugüne Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün gerçekleştirdiği her türlü faaliyet, tarih ve mekan bilgileri bulunuyor.

Eğitim teknolojilerinin serüveninin yansıtıldığı haritaya, "akilliegitimharitasi.eba.gov.tr" ve "yuzuncuyil.meb.gov.tr" adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

Etiketler : meb cumhuriyet eğitim öğretim akıllı eğitim haritası
Nazan Öncel konser sonrası hastanelik oldu

Nazan Öncel konser sonrası hastanelik oldu
Babadan 20 sene sonra mektup

Babadan 20 sene sonra mektup
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım
Uyku sorunu yaşıyor

Uyku sorunu yaşıyor
Suat Suna'dan destek konseri

Suat Suna'dan destek konseri
Stüdyoya girdi

Stüdyoya girdi
Acun Ilıcalı'dan Serkay'a 'nankör adam' göndermesi

Acun Ilıcalı'dan Serkay'a 'nankör adam' göndermesi
Enes Koçak: Çok çalışan her zaman kalıcı olur

Enes Koçak: Çok çalışan her zaman kalıcı olur
"İstanbul heyecan verici"

"İstanbul heyecan verici"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX