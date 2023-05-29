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29 Mayıs 2023 Pazartesi 20:16:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2023 Pazartesi 20:16:00

MEB'de görevde yükselme sınavı başvuruları başladı

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Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Yönetmeliği kapsamında 9 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan görevde yükselme sınavı için yazılı sınav internet başvurusu ve onay süreci başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde memurluk, şeflik, saymanlık ve şube müdürlüğü için 9 Temmuz tarihinde yapılacak görevde yükselme sınavının yazılı sınav için internet üzerinden başvuru ve onay süreci başladı. 29 Mayıs-7 Haziran tarihleri arasında yapılacak başvuruların onay süreci son gün saat 18.00'de tamamlanacak.

Görevde yükselme yazılı sınavına katılacak adaylar meb.gov.tr internet adresinde 9 Haziran'da ilan edilecek. Sınav giriş belgeleri 26 Haziran tarihinde yayımlanacak. Görevde yükselme sınavı 9 Temmuz'da, sınav sonuçları ise 4 Ağustos tarihinde açıklanacak.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği kapsamında yapılacak sınavda, şube müdürlüğü kadrosu için 400, şeflik için 2 bin, memurluk için 3 bin ve saymanlık için de 57 kontenjan belirlendi.

Etiketler : meb personel sınav
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