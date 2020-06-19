MEB, karneleri e-okul üzerinden erişime açtı
Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karneleri e-okul üzerinden erişime açıldı.
Bakanlıktan alınan bilgiye göre, ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.
Lise kademesindeki öğrenciler diplomalarını ve talep etmeleri halinde "takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı" belgelerini belirlenecek tarihlerde okullarından alabilecek.
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