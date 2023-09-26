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26 Eylül 2023 Salı 14:38:00 - Güncelleme:26 Eylül 2023 Salı 14:38:00

MEB, ilkokulda test yerine süreç odaklı öğrenme yaklaşımına yönelik örnek "ölçme araçları" yayımladı

Kaynak: AA

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MEB tarafından ilkokullarda ölçme değerlendirme çalışmalarına yönelik test sistemi yerine geliştirilen "süreç odaklı" öğrenme yaklaşımı kapsamında biçimlendirici değerlendirmeye dayalı örnek ölçme araçları yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişiminin takibi, gelişim düzeylerinin izlenmesi ve süreç odaklı değerlendirme yaklaşımın benimsenmesi kapsamında biçimlendirici değerlendirmeye yönelik örnek ölçme araçları hazırlandı.

Süreç odaklı değerlendirme yaklaşımı kapsamındaki biçimlendirici değerlendirmeye dayalı örnek ölçme araçlarına, Bakanlığın internet sitesinden erişim sağlanabilecek.

Test sistemi yerine geliştirilen örnek ölçme araçları, ders etkinliklerinin bir parçası olarak kullanılacak ve böylece öğrenciye anında geri bildirim verilecek.

Bakanlık, bundan sonraki süreçte de benzer örnek ölçme araçları yayımlayacak.

Etiketler : meb süreç odaklı öğrenme ilkokul
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