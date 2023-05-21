MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için düzenlenen 2023-MEB-EKYS, saat 10.15'te başladı. Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 soru için 150 dakika cevaplama süresi verildi.

Sınav 47 ilde, 82 bin 520 adayın katılımıyla düzenlendi. Sınavda, emniyet dahil 10 bin 620 görevli yer aldı.

ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları, 9 Haziran'da açıklanacak.