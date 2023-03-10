VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Şarkısı yardım olacak
Sadece benim başıma gelir!
Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için Bağışçılar Konferansı 20 Mart'ta yapılacak
"Ekonomimiz bu yılın ocak ayında da kuvvetli görünümünü sürdürdü"
Şehirden gitme düşüncemiz yok
Dorukhan Toköz ile Pelinay Yiğit aşkı belgelendi
Defne yine kaçamadı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
Ticaret Bakanlığı, güvensiz tüketici ürünleri için geçen yıl 4,9 milyon lira ceza kesti
Deprem hafriyatından dönüştürülen malzemeler yol ve kaldırım yapımında kullanılacak
Türkiye genelinde geçen ay 151 bin 416 gayrimenkul satış işlemi yapıldı
Konteyner ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı
2023'te Almanya'dan 7 milyon turistin Türkiye'ye gelmesi bekleniyor
TOKİ deprem bölgesinde çalışmalarına başladı
ATO'nun deprem bölgesine kalıcı konut kazandırmak için başlattığı bağış çağrısı ilgi gördü
2023-ALES/1 geç başvuruları başladı
"NATO, Türkiye'ye 4 bin kişilik çadır daha gönderecek"
Depremzede çiftçiye yaklaşık 5 milyar liralık destek sağlandı
Dünya basını böyle gördü: Kurdukları hantal koalisyonla kazanmaları zor
Elon Musk, ABD'nin Teksas eyaletinde kendi şehrini inşa etmeyi planlıyor
Borçların yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi yasalaştı
Deprem bölgesindeki Hazine taşınmazlarına ilişkin sözleşme borçlarına 3 ay erteleme
Suudi Arabistan'dan turistik vize imkanı
Aciliyet gerektiren binaların yıkım işlemleri sürüyor
10 Mart 2023 Cuma 11:30:00 - Güncelleme:10 Mart 2023 Cuma 11:30:00

MEB, depremden etkilenen öğrencileri izleme grubu oluşturdu

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremden etkilenen illerden farklı illere nakil yaptıran öğrencilerin eğitim öğretim süreçlerinin sürekliliğini sağlamak için "Depremden Etkilenen Öğrencileri Takip ve İzleme Grubu" oluşturduklarını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yazılı açıklamasında, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden farklı illere öğrenci nakil işlemlerinin yapıldığını anımsattı.

Bu durumdaki öğrencilere yönelik yeni bir tedbir aldıklarını aktaran Özer, şunları kaydetti:

"Nakil işlemleri gerçekleştirilen öğrencilerin eğitim öğretim süreçlerinin sürekliliğini herhangi bir aksamaya mahal verilmeden sağlamak için gerekli ihtiyaçların giderilmesi, eğitim ortam ve süreçlerinde depremden etkilenen öğrencileri takip ve izleme sisteminin oluşturulması ihtiyacı doğdu.

Bu kapsamda Bakanlığımızca görevlendirilen yeterli sayıda gönüllü öğretmenin katılımıyla 'Depremden Etkilenen Öğrencileri Takip ve İzleme Grubu' oluşturuldu. Bu bağlamda oluşturduğumuz izleme grubu ile en az ayda bir olmak üzere belirli periyotlarda deprem bölgesinden nakille gelen öğrencilerin bulunduğu okulların ziyaret edilmesi, ihtiyaçların tespit ve temini için ilgili birimlerle iş birliği içinde çözüm üretilmesi sağlanacak."

Bakan Özer, öğrencilerin okulla buluşarak eğitime erişimlerini sağlamak için her türlü gayreti göstermeye devam edeceklerini vurguladı.

Etiketler : mahmut özer deprem öğrenci nakil

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX