MEB, Cumhuriyet'in 100. yaşını özel etkinliklerle kutluyor

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 81 il ve yurt dışı temsilciliklerinde cumhuriyet kazanımlarının gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen etkinlikler arasında, yarışmalar, sempozyumlar, çalıştaylar, sanatsal ve kültürel faaliyetler bulunuyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla ağustos ayında illere gönderilen genelgeyle hazırlıkları başlatılan Cumhuriyet'in 100. yaşına özel tüm il ve yurt dışı temsilciliklerindeki etkinlikler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Haftası ve yıl içerisinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Milli Mücadele kahramanları ve vatan sevgisini konu alacak şekilde planlandı.

Buna göre, etkinliklerde "Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır" ilkesi ile hür ve bağımsız yaşama kararlılığını ortaya koyan Türk milletinin, istiklal ve istikbaline olan güçlü inancı sayesinde dillere destan bir Milli Mücadele yürüttüğüne vurgu yapılıyor.

Bir asır önce ortaya çıkan ve milletin kültürel kodlarında varlığı daim olan Milli Mücadele ruhunun, tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden doğuşunun, şahlanışının ilhamı olmaya devam ettiğine işaret edilen etkinliklerde, Cumhuriyet'in 100. yılının aynı zamanda Türkiye Yüzyılı'nın da başlangıcı olacağı belirtiliyor.

MEB adına 100. yıl kutlamaları, ilgili bakan yardımcılığı ile Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülüyor.

Kutlamalar kapsamında, tören ve etkinlik programlarının hazırlanıp uygulanması için il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, okul müdürlükleri ve yurt dışı temsilciliklerinde kutlama komisyonları oluşturuldu.

Komisyonlar, kamu kurum ve kuruluşları, belediye başkanlıkları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak 100. yıl kutlamalarının önemine uygun faaliyetler planladı.

Komisyonlar, üniversiteler, kamu kurumlarının işbirliğiyle hazırlanan Cumhuriyet'in 100. yaşına özel etkinliklerde, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele kahramanları, istiklal, istikbal, milli birlik ve beraberlik, vatan sevgisi, yurt savunması konularını ele alan faaliyetler düzenleniyor.

Okul ve kurumlarda düzenlenen programlara mülki idare erkanı, şehit yakınlarının ve gazilerin katılmasına özen gösteriliyor.

ANKARA'DA DÜZENLENEN ÖZEL ETKİNLİKLER



Ankara'da Cumhuriyet'in 100. yaşına özel tüm yıla yayılan 715 etkinlik planlandı. Cumhuriyet Bayramı kapsamındaki bu etkinlikler ile ilçelerde planlanan 185 etkinlik kitapçık olarak derlendi ve ilde görev yapan tüm yöneticiler de bu faaliyetlerde görevlendirildi.

Bu kapsamda, Mamak Musiki Muallim Mektebi'nde 29 Ekim 2023 Pazar günü saat 19.30'da öğrencilerin sahne alacağı "Yüzyılın Nameleri" isimli konser düzenlenecek.

29 Ekim günü 7 bine yakın öğrenci, Anıtkabir Çelenk Sunma Töreni'nde bayraklarıyla beraber yerlerini alacak. Cumhuriyet'in 100. yılı anısına "100 kişilik bayrak grubu" özel kıyafetleriyle Anıtkabir törenlerine ve korteje katılacak.

Kortejde 300 öğrenci, 50 öğretmen ve 100 kişilik bayrak grubu görev alacak. 30 Ekim saat 13.00'te MEB Şura Salonu'nda Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından "100 Yıllık Yolculuk" adlı müzikal sahnelenecek ve yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verilecek. Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında hazırlanan tanıtım filmi sosyal medya hesaplarında yayınlanacak.

Ayrıca, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 29 Ekim günü Samsun İlkadım BİLSEM'de Türkiye Yüzyılı konseri düzenlenecek.

ÖĞRENCİLER ARASINDA YARIŞMALAR VE SEMPOZYUMLAR DÜZENLENDİ



Mardin'de ilkokul seviyesinde eğitim gören köy çocukları, Türkiye Yüzyılı Planetaryum Gösterisi ile uzay yolculuğunu deneyimledi.

"Cumhuriyetin 100. Yılında Eğitimden İzler" sergisi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla 2 Ekim'de açıldı.

Serginin giriş bölümünde, Cumhuriyet dönemi eğitim anlayışına temel oluşturması bakımından Osmanlı Devleti'nin son dönemine ait şehadetname, tasdikname, icazetname, defterler ve eğitim içerikli fotoğraflara; serginin devamında ise Cumhuriyet dönemindeki diploma, ders araç gereçleri ve fotoğraflara yer verildi.

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Dijital Tarih Albümü" içerikleri, MEB'in yurt dışı temsilciliklerinin internet sayfaları ve sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.

Bakanlık ayrıca, 100. yılda açılan okullara "100. yıl tabelası" uygulamasını başlattı.

OKULLARDA CUMHURİYET KONULU ETKİNLİKLER



Cumhuriyet'in 100. yaşına özel etkinlik ve kutlama programları kapsamında, lise öğrencileri arasında da etkinlikler düzenlendi.

MEB ve TDK işbirliğiyle "Cumhuriyet ve Türkçemiz" konulu lise öğrencileri arası deneme yarışması ile "Lise Öğrencilerinin Gözünden Türkiye'nin Yüz Yılı ve Türkiye Yüzyılı Sempozyumu" planlandı. Lise öğrencileri, sempozyum için 10 Kasım'a kadar başvuru yapabilecek.

Ayrıca resmi ilkokul ve ortaokullar arasında, "100. Yılında Cumhuriyet" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışması yapılacak. Resim yarışmasında sergilenmeye değer bulunan eserler, 29 Ekim-5 Kasım'da Milli Eğitim Bakanlığı, Devlet Demir Yolları, AŞTİ, Kızılay Metro İstasyonu ve Esenboğa Havalimanı İç Hatlar Terminali'nde fiziki ve dijital ortamlarda sergilenecek.

Türkiye geneli özel öğretim kurumlarında öğrenim gören lise öğrencilerine yönelik düzenlenen "100 Yıla Bakan Gençler Şiir Yarışması" için başvurular da 9 Kasım'a kadar sürecek.

Eğitimin bugünü ile geleceğini öğretmenlerin fikirleri yönünde mercek altına almak ve eğitimde Türkiye Yüzyılı'na nasıl en iyi katkıda bulunabileceklerini ortaya koymak amacıyla 26-27 Aralık 2023'te "Öğretmenlerin Gözüyle Cumhuriyetin 100. Yılında Eğitim" sempozyumu düzenlenecek.

Sempozyuma bildiri sunmak isteyen öğretmenler için başvurular, bugün akşam sona erecek.

KISA FİLM YARIŞMASINA BAŞVURULAR SÜRÜYOR



Etkinlikler kapsamında, "100. Yıl ve Eğitim" temalı iller arası kısa film yarışmasına 22 Kasım'a kadar başvuru yapılabilecek. Ödüller, 10 Aralık 2023'te Ankara'daki MEB Şura Salonu'nda gerçekleştirilecek törende verilecek.

Kurtuluş Savaşı'nın önemli merkezleri olan Samsun, Amasya, Sivas, Erzurum ve Ankara il milli eğitim müdürlüklerinin etkinlikleri sergilenecek.

BÖLGESEL ÇALIŞTAYLARIN SONUÇ RAPORU AÇIKLANACAK



Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca, "Cumhuriyet'in 100. yılında Teknoloji ve Eğitim" konulu bölgesel çalıştaylar düzenlenecek. Kasım ayında planlanan çalıştaylar Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir, Erzurum, Samsun, Gaziantep'te eş zamanlı düzenlenecek ve çalıştayların sonunda hazırlanacak sonuç raporu, kamuoyuna açıklanacak.

Kurul ayrıca, "Cumhuriyet'in 100. Yılı: Eğitimde Geleceğe Bakış" raporu ile "Cumhuriyet'in İkinci Yüzyılı Olan Türkiye Yüzyılında Eğitim ve Öğretmenin Rolü ve Gelişimi" konulu raporlarını yayımlayacak.

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce Ankara başta olmak üzere 81 ilde "100. Yıl Eğitim Ormanı" açılacak.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü bünyesinde musiki programı uygulayan imam hatip okulları öğrencileri tarafından Kurtuluş Savaşı'nın önemli merkezleri başta olmak üzere çeşitli illerde konserler verilecek.

MEB organizasyonuyla "100. Yıl Cumhuriyet Repertuvarı ve 100. Yıl Konseri" ve "Cumhuriyete Doğru Tiyatro Oyunu" etkinlikleri planlandı.

Televizyonlarda ve dijital platformlarda yayınlanmak üzere "Milli Eğitimin 100 Yıllık Serüveni Belgesel Projesi" hazırlayan bakanlık, ayrıca "Özel Sporculardan Türkiye Yüzyılı" mesajlarını da dijital ortamlarda yayınlayacak.

GENÇ GİRİŞİMCİLERLE İLGİLİ ETKİNLİK



Bakanlık ayrıca yarın, ODTÜ Teknokent Yerleşkesi'ndeki Eğitim Teknolojileri, Kuluçka ve İnovasyon Merkezi'nde (ETKİM) Genç Girişimciler Programı düzenleyecek.

Sosyal medyayı etkin kullanan girişimcilerin davet edileceği etkinlik EBA'da da yayımlanacak.

Bakanlık ayrıca, Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye Yüzyılı temalı "Özel Eğitim Çocuk Dergisi" hazırladı.

İller bünyesindeki faaliyetler arasında ise Öğretmenler Arası Voleybol Turnuvası, Türkiye Cumhuriyeti 100. Yılı Yarışmaları, bilim söyleşileri, gençlik yürüyüşleri gibi etkinliklerin yanı sıra, Cumhuriyet Kadınları Sergisi, Cumhuriyetin 100. Yılında Bilim İnsanları Minyatür Sergisi, müze ziyaretleri, 100. Yıl Spor Oyunları, 100. yıla özel özel hatıra ormanları gibi farklı etkinlikler de yer aldı.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Tekin, Cumhuriyet'in 100. yaşının kutlanacağı 29 Ekim Pazar günü, bir grup öğrenciyle birlikte ilk TBMM'yi ziyaret edecek.