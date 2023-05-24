MEB, Bursluluk Sınavı'nda deprem bölgesindeki 30 bin öğrenci için ilave kontenjan açtı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3,5 milyon öğrencinin eğitim dışında kaldığı ve meslek liseleriyle ilgili söylemlerine ilişkin değerlendirmesi sorulan Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 20 yıl gibi kısa sürede Türkiye'deki derslik sayısının 300 binlerden 900 binlere çıkarıldığını, eğitim sisteminin önündeki antidemokratik uygulamaların ve imam hatipler ile meslek liselerinin yükseköğretime erişimini engelleyen katsayı uygulamasının kaldırıldığını anlattı.

Bu süreçte eğitime erişimin önündeki engelleri kaldırmak için de çok kapsamlı sosyal politikalar uygulandığına işaret eden Özer, bu sosyal politikaların 20 yıllık maliyetinin 525 milyar liraya ulaştığını belirtti.

Cumhuriyet tarihinde ilk kez tüm kademelerdeki okullaşma oranlarının yüzde 99'un üzerine çıkarıldığını anlatan Özer, "Şu anda ilkokul, ortaokul ve lisede, yani zorunlu eğitimde olması gerekip olmayan öğrenci sayısı 94 bin 984. Bakanlık olarak bir çocuğumuzu bile kaybetmeye tahammülümüz yok. Bu çocuklarımıza erişmek için çaba sarf ediyoruz. Biz yaklaşık 95 bin öğrenciyi eğitimle buluşturmak için uğraşırken Kılıçdaroğlu'nun 3,5 milyonluk öğrencinin eğitimle buluşmadığını söylemesi çok büyük bir iftira. Bu emeğe saygısızlık." diye konuştu.

Bakan Özer, okul öncesi eğitime erişin artırılmasına yönelik son dönemde yapılan çalışmaları anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen proje ile 1,5 yıl gibi kısa sürede 6 bin 700 yeni anaokulu kapasitesi ürettiklerini dile getiren Özer, "Şu an itibarıyla 9 bin 482 anaokulu kapasitesi olan bir eğitim sistemine sahibiz." dedi.

Okul öncesi eğitimdeki yemekleri ücretsiz hale getirdiklerini ifade eden Özer, okul öncesi eğitimde 2023-2024 eğitim öğretim yılı itibarıyla çok düşük miktarda alınan ücretleri de tamamen kaldırdıklarını hatırlattı.

Bakan Özer, 3 bin 500 köy yaşam merkezinin tekrar eğitimle buluştuğunu belirtti.

Muhalefetin seçim beyannamelerinde yer alan okul öncesi ve köy okulları gibi konulara değinen Özer, "Bizim yaptığımızın 'yapacağız' diye bir manifesto şeklinde deklare edilmesi iki anlamına gelir. Bir; ya gelişmeleri takip etmiyorlar. O zaman Türkiye'yi yönetmeye talipseniz Türkiye'nin geleceğini bilmeden Türkiye'yi yönetemezsiniz. İkincisi bildikleri halde tekrarlıyor, bu da emeğe saygısızlıktır. Tabii burada bizi mutlu eden şey şu; muhalefetin eğitim sistemiyle üretebildiği hiçbir şey yok. Bunu görmekten de gerçekten Milli Eğitim Bakanı olarak büyük keyif duyuyorum." diye konuştu.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÖĞRENCİLERE YENİ BURS İMKANI



Bakan Özer, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda depremden etkilenen illerde anne veya babası ya da vasisi vefat eden öğrencilerin tamamına verilen 863 liralık burs imkanının devam ettiğini hatırlattı.

Sınavla ilgili aldıkları yeni karara ilişkin Bakan Özer, şu açıklamayı yaptı:

"İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'mızı bu yıl 3 Eylül 2023'te yapacağız. Bursluluk Sınavı'na Hazine ve Maliye Bakanlığımızdan verilen kontenjan her yıl 70 bin civarındaydı, bakanımızla geçen gün görüştük ve bu 70 bin sayısını 100 bine çıkardık. Geriye kalan 30 bin kapasiteyi sadece deprem bölgesindeki öğrencilerimiz için kullanacağız. Yani ilk kez deprem bölgesindeki öğrencilerimiz için ilave 30 bin burs kapasitesini kullanmış olacağız. Sadece annesini, babasını veya vasisini yitirmiş çocuklarımız değil, başarılı olan ve bu bursa ihtiyacı olan tüm öğrencilerimizi de mümkün olduğu kadar yararlandırmak için çaba sarf edeceğiz."

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na başvuruların 29 Mayıs-16 Haziran'da gerçekleştirileceğini belirten Özer, "Sınavda, ikinci dönem konuları dahil olmayacak. Yani tıpkı LGS'de yaptığımız gibi Bursluluk Sınavı'nda da sadece birinci dönem konularından öğrencilerimizi sınava alacağız." bilgisini verdi.

REHBER ÖĞRETMEN NORMUNA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEME YOLDA



Öğretmen atamalarına ilişkin soru üzerine Özer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde son 20 yılda çok sayıda öğretmen atandığını, 2000'li yıllarda 500 bin olan öğretmen sayısının 1 milyon 250 bine ulaştığını ifade etti.

Okullara rehber öğretmen atamasıyla ilgili daha önce kullandığı bir ifadenin farklı şekilde değerlendirildiğini belirten Özer, konuya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Şu anda rehber öğretmen normu bulunan tüm okullarımızda rehber öğretmen atamasını gerçekleştirdik. Ama normla ilgili yeni bir düzenleme yapıyoruz. Mesela ilkokullarda 300 ve fazla öğrenci olduğu zaman bir rehber öğretmen normu oluşturuluyor. Onları düşürüp mümkün olduğu kadar rehber öğretmen sayısını artırmak ve çocuklarımıza destek olmayla ilgili de çalışmaları inşallah bu hafta içerisinde nihayetlendireceğiz. O öğretmenlerimize de inşallah yakında müjdeli haberi vereceğiz."