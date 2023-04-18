VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, Afyonkarahisar Arkeoloji Müzesi açılışını gerçekleştirdi
Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen E5000 tip elektrikli lokomotif raylara indiriliyor
Sarayburnu Limanı'nda demirleyen TCG Anadolu gemisini öğrenciler ziyaret etti
"Cumhurbaşkanı'mızı nefret diliyle hedef alanları kınıyoruz"
45 bin sözleşmeli öğretmen alımı
Sudan ordusu uluslararası tarafların önerdiği ateşkes çağrısını kabul etti
18 Nisan 2023 Salı 15:25:00 - Güncelleme:18 Nisan 2023 Salı 15:25:00

MEB, 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınav sonuçlarını açıkladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 45 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuru yapan adayların sözlü sınav sonuçları açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, adaylar, sözlü sınav sonuçlarını e-Devlet kapısı üzerinden öğrenebilecek. Adayların atama tercihleri, 2-6 Mayıs'ta alınacak ve atama sonuçları ise 8 Mayıs'ta duyurulacak.

Öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sözlü sınav sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inşasını gerçekleştireceğimiz Türkiye Yüzyılı'nda öğretmenlerimiz, eğitimdeki başarının anahtarı olacak. Sözlü sınav sonuçlarını bugün açıkladığımız öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Ülkemize hayırlı olsun..." ifadelerini kullandı.

Etiketler : milli eğitim bakanlığı sözleşmeli öğretmen öğretmen alımı
Londra'da hırsızlık şoku

Londra'da hırsızlık şoku
Çenesini yaptırdı

Çenesini yaptırdı
Konserin geliri depremzedelere

Konserin geliri depremzedelere
Hakaret edene 30 bin lira ceza

Hakaret edene 30 bin lira ceza
Setlere geri dönüyor

Setlere geri dönüyor
Nüfus müdürlüğünde evlendik!

Nüfus müdürlüğünde evlendik!
Aksiyon sahnelerinde zorlanmadım

Aksiyon sahnelerinde zorlanmadım
Instagram'da 'Mert' temizlik

Instagram'da 'Mert' temizlik
Anlamlı konser

Anlamlı konser

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX