VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Barış Pınarı bölgesine saldırı girişimi önlendi: 3 terörist etkisiz
İçişleri Bakanlığı: Mart ayında 80 teröristin etkisiz hale getirildi
Filistin'den İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınına tepki
Türkiye'den İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınına tepki
Depremzede çocuklarla Kral Şakir keyfi
MEB, 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınav merkezlerini açıkladı
05 Nisan 2023 Çarşamba 10:15:00 - Güncelleme:05 Nisan 2023 Çarşamba 10:15:00

MEB, 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınav merkezlerini açıkladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru yapan adayların sözlü sınav merkezlerini açıkladı

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yeri bilgisi, e-devlet ekranı üzerinden sorgulanacak. Adaylar, sözlü sınav merkezlerini T.C. kimlik numarası ile öğrenebilecek.

Bakanlıkça, 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında yapılacak, sonuçlar 18 Nisan'da açıklanacak.

Adayların atama tercihleri, 2-6 Mayıs'ta alınacak, atama sonuçları ise 8 Mayıs'ta duyurulacak.

Öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak.

Etiketler : milli eğitim bakanlığı sözleşmeli öğretmen atama sözlü sınav

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX